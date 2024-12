Comune di Tolmezzo. Sabato 28 dicembre al Candoni, il concerto “A symphonic gospel Christmas”

Sabato 28 dicembre al Candoni, il concerto “A symphonic gospel Christmas”. Secondo evento musicale a Tolmezzo in occasione delle festività natalizie. Sabato 28 dicembre al Teatro comunale Luigi Candoni, alle 20.30, è in programma “A symphonic gospel Christmas”, concerto dedicato al periodo festivo, in cui il grande repertorio gospel natalizio (e non) andrà in scena in un’inedita veste sinfonica. La serata è organizzata dal Comune di Tolmezzo, in collaborazione con la Fondazione Luigi Bon e il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia.

Sul palcoscenico del teatro tolmezzino si esibiranno l’ensemble vocale NuVoices Project (nato nel 2018 come evoluzione della precedente formazione FVG Gospel Choir), la FVG Orchestra diretta dal M° Paolo Paroni e la voce solista Ginga. Gli arrangiamenti sono del M° Rudy Fantin.