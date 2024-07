Comune di Udine: Successo per l’evento “Vivila!”: più di 6000 partecipanti in 16 giorni di sport e musica

Si è concluso lo scorso venerdì 26 luglio l’evento “Vivila!”, che dal 5 luglio ha animato Piazza XX Settembre a Udine con una serie di iniziative sportive e musicali che hanno coinvolto la comunità locale. L’evento, promosso da Idea srl in collaborazione con APU Old Wild West e il contributo del Comune di Udine e di Mega Intersport, ha riscosso un enorme successo, attirando più di 6000 persone in 16 giorni di manifestazioni.

La serata finale ha visto la partecipazione di oltre 2000 persone, accorse per sostenere la squadra di basket cittadina APU Old Wild West e per il lancio della campagna abbonamenti 2024/2025. L’evento ha regalato momenti indimenticabili con gare di tiro per grandi e bambini dalle 19 alle 20, e un’atmosfera di festa grazie alla band Galao che ha fatto ballare il pubblico fino al dj set conclusivo di Tommy De Sica, noto dj lignanese apprezzato soprattutto dai giovani.

“Piazza XX Settembre, grazie all’iniziativa ‘Vivila!’, è tornata a essere il cuore pulsante della città. Vedere questa piazza piena di famiglie e bambini per quasi un mese è motivo di grande orgoglio per l’amministrazione comunale”, ha dichiarato il Sindaco Alberto Felice De Toni, presente alla serata conclusiva. “Questo connubio fra sport, musica e intrattenimento dimostra come il Comune, insieme ai privati, possa fare qualcosa di concreto per la nostra città. E siamo particolarmente entusiasti per l’inizio della stagione dell’APU, che quest’anno ha fatto una grande campagna acquisti.”

Oltre alle attività sportive e musicali, i partecipanti hanno potuto godere del chiosco messo a disposizione da Idea srl, già nota per la Udine Cocktail Week, dove cinque diversi pubblici esercizi del centro storico hanno offerto i loro servizi durante le settimane dell’evento.

“Un esperimento andato a buon fine, che apre a riflessioni e nuovi scenari sull’uso di quella piazza. Un evento così è stato un inedito per XX Settembre e costituisce uno spunto interessante per la costruzione della sua nuova identità” ha commentato il vice sindaco Alessandro Venanzi, che ha da subito incentivato l’iniziativa.

“Vivila!” si è rivelato un format vincente, capace di riunire sport, cultura e socialità in un unico grande evento. Il successo di questa edizione lascia ben sperare per il futuro, con l’auspicio di poter replicare e ampliare ulteriormente l’iniziativa nei prossimi anni, continuando a valorizzare le piazze e gli spazi cittadini.