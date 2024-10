Concerto nazifascista autorizzato a Trieste: per Sinistra Italiana “una vergogna intollerabile”

È con sdegno e rabbia che apprendiamo della scandalosa decisione di autorizzare il concerto della band nazifascista “Ultima Frontiera” in piazza Sant’Antonio, sabato prossimo, nel contesto delle celebrazioni per il ritorno di Trieste all’Italia. Lo scrive in una nota il Circolo “Virginia Tonelli” di , Sinistra Italiana Trieste. “Chi ha pensato di dare il via libera a questa vergognosa esibizione? Chi ha ritenuto opportuno permettere a una band che si fa portatrice di messaggi fascisti di esibirsi in uno spazio pubblico? Non siamo di fronte a un semplice evento musicale: questo è un insulto alla storia, alla memoria e ai valori democratici su cui si fonda il nostro Paese. Condanniamo con fermezza questa scelta irresponsabile. Trieste, città di confine e di resistenza, non può essere teatro di una manifestazione che inneggia a un’ideologia criminale, già condannata dalla storia e dalla nostra Costituzione. Chiediamo immediatamente spiegazioni alle autorità competenti: chi ha autorizzato questo scempio? Le istituzioni locali devono rispondere del loro operato e spiegare come sia stato possibile che una simile oscenità sia stata pianificata senza alcuna opposizione. Trieste non può e non deve diventare terreno fertile per il risorgere di fantasmi del passato, per l’ennesima riproposizione di un’ideologia che ha portato morte, distruzione e dittatura nel nostro Paese. Siamo stanchi della superficialità con cui, troppo spesso, si permettono eventi che diffondono l’odio e la divisione. L’antifascismo non è un’opinione: è un dovere costituzionale, ed è ora che chi ci governa lo capisca”.