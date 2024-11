Confindustria Udine: Secondo appuntamento del ciclo ‘innoviamo’ dedicato all’intelligenza artificiale

Mercoledì prossimo 20 novembre, alle 17, nella Torre di Santa Maria, un incontro per approfondire le potenzialità offerte dall’AI generativa in ambito produttivo, educativo e sportivo. Accendere i riflettori sull’applicazione dell’Intelligenza artificiale in ambito produttivo, educativo e sportivo, con spunti e soluzioni pratiche per adottare l’AI generativa nelle varie organizzazioni: è questo l’obiettivo che si prefigge il convegno dal titolo “AI generativa per l’impresa: scopri le soluzioni Google cloud e i casi pratici”, promosso per mercoledì 20 novembre, alle ore 17, nella torre di Santa Maria, dal Comitato Piccola industria, dai Gruppi Telecomunicazione e informatica e Terziario avanzato e dal Digital innovation hub di Confindustria Udine nell’ambito del ciclo di eventi “innovIAmo” volto ad esplorare il ruolo crescente dell’Intelligenza artificiale per il futuro delle imprese e l’innovazione del territorio.

Il benvenuto e l’introduzione ai lavori della giornata saranno portati, per conto di Confindustria Udine, da Annalisa Paravano, vicepresidente e presidente Comitato Piccola industria, Cristian Feregotto, capogruppo Aziende telecomunicazione e informatica, e Mauro Pinto, capogruppo Aziende terziario avanzato.

Seguiranno, coordinati dallo stesso Pinto, gli interventi tecnici. Antonio Petrullo, account executive di Google Cloud, illustrerà i principi per comprendere e adottare l’AI generativa; Lorenzo Ridi, partner engineer di Google Cloud, esplorerà le potenzialità di Gemini e Google Cloud; Simon Criswick, chief didactic officer di My English School, presenterà un caso ‘rivoluzionario’ di applicazione dell’AI in ambito educativo; infine, Franco Collavino, direttore generale dell’Udinese Calcio, offrirà una prospettiva sull’uso dell’intelligenza artificiale nel calcio.

La partecipazione all’evento è gratuita, con iscrizioni aperte sul sito di Confindustria Udine.