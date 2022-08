Consorzio Bonifica Pianura Friulana, da oggi sospensione irrigazione grazie alle piogge

In presenza di piovosità consistenti come avvenuto in questi ultimi giorni, al fine di un più razionale ed economico uso dell’acqua il direttore del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, Armando Di Nardo, di intesa con la presidente Rosanna Clocchatti, ha disposto la sospensione dell’irrigazione in tutto il comprensorio consortile.

Gli impianti, a partire dal 19 agosto, saranno chiusi per riaprirsi solo in caso di situazioni specifiche che ne determinino la necessità. Il termine definitivo del servizio è previsto per il 31 agosto per le aree irrigue del comprensorio ex Ledra Tagliamento, e per il 15 settembre per li comprensorio ex Bassa friulana. Potrà invece essere ripresa ovunque la produzione di energia idroelettrica; il personale del Consorzio di Bonifica procederà alle operazione di riavvio e riempimento delle relative condotte.