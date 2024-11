Convegno formativo e informativo dal titolo “Fibromialgia: dalla presa in carico alla terapia” a Udine sabato 23 presso l’Executive Hotel

Sabato prossimo 23 novembre a Udine Convegno formativo e informativo dal titolo “Fibromialgia: dalla presa in carico alla terapia” presso la sala Pavia dell’Executive Hotel in Via Masieri 4 a Udine dalle 0re 9.00.

L’evento, creato grazie al contributo del comune di Udine e Città Sane, vuole formare le figure sanitarie che ogni giorno si trovano a gestire le persone con Fibromialgia grazie a relatori d’eccellenza della nostra regione e fare corretta informazione a tutti i pazienti e alla popolazione presenti in sala.

Grazie a Fondazione ISAL il convegno garantisce 7 crediti formativi gratuiti.

CFU-Italia odv, nata nel 2016 e gestita da malati di fibromialgia, da subito si è posta come obiettivo l’aiuto concreto al paziente e la creazione di una rete di medici e professionisti che riconoscano e trattino adeguatamente la Fibromialgia e le patologie correlate come Sensibilità chimica multipla, stanchezza cronica ed elettrosensibilità.

La Fibromialgia (FM) o Sindrome Fibromialgica è una condizione caratterizzata da dolore muscolare cronico diffuso associato a rigidità.

Questa condizione viene definita “sindrome” poiché esistono segni e sintomi clinici che sono contemporaneamente presenti (un segno è ciò che il medico identifica nel corso della visita, un sintomo è ciò che il malato riferisce al medico).

La causa esatta all’origine della FM non è nota, ma si ritiene possano essere coinvolti diversi fattori (biochimici, genetici, neurochimici, ambientali, ormonali, psicologici ecc.). La patogenesi della malattia è, infatti, un argomento molto discusso: non esistono ancora dati definitivi, ma molti studi cercano di approfondire l’interazione multifattoriale esistente alla base della malattia. In particolare, i ricercatori ritengono che nella FM le sensazioni dolore siano amplificate ( o sia ridotto il loro controllo inibitorio) e che ciò influenzi il modo in cui il cervello elabora i segnali di dolore.

I sintomi a volte iniziano dopo un trauma fisico, un intervento chirurgico, un’infezione o uno stress psicologico. In altri casi, i segni della FM compaiono gradualmente nel tempo, senza nessun evento traumatico scatenante. Le donne hanno una maggiore probabilità di sviluppare una FM rispetto agli uomini, con un rapporto d’incidenza pari a circa 9:1 (F:M). La malattia colpisce approssimativamente 1,5-2 milioni di italiani e la fascia di età più colpita va dai 25 ai 55 anni.

Nella FM non sono presenti alterazioni degli esami di laboratorio o di altre indagini strumentali come radiografie, TAC, ecc.; pertanto, la diagnosi dipende principalmente dai sintomi che il paziente riferisce.

Negli ultimi 10 anni, tuttavia, la FM è stata meglio definita attraverso studi che hanno stabilito le linee guida per la diagnosi. Questi studi hanno dimostrato che alcuni sintomi, come il dolore muscolo-scheletrico diffuso, e la presenza di specifiche aree algogene alla digitopressione (tender points) sono presenti nei pazienti affetti da FM e non nelle persone sane o in pazienti affetti da altre patologie reumatiche dolorose.

Ore 09.00 – 10.00 Accoglienza

Ore 10.00 – 10.30 Il ruolo delle associazioni, chi siamo, story time nazionale e regionale Lombardi Elisa

Ore 10.30 – 11.30 Basi neuroanatomiche e neurofisiologiche della nocicezione Bernardini Andrea

Ore 11:30 – 12:30 L’intervento psicologico e psicoterapeutico nella Fibromialgia Iacuzzi Alessia

Ore 12.30- 13.30 La Persona con Fibromialgia: responsabilità dell’Infermiere Pavan Marialuisa

PAUSA

Ore 15.00 – 15.30 Guida Forest Bathing Zancanaro Lisa Ore 16.00 – 17.00

Ore 15.30-16.30 Il punto di vista del reumatologo Bonasera Giulia – Corazza Laura

Ore 16.30-17.30 Disvelare la complessità del dolore nella gestione terapeutica di persone con fibromialgia: la prospettiva del fisioterapista Pecorella Francesca

Ore 17.30-18.30 Strategie mirate ad una dieta antinfiammatoria Ciani Marta

Ore 18.45 Verifica dell’apprendimento tramite questionario

N.B. Per l’accreditamento degli ECM l’orario di apertura è alle ore 9:00

Eventuali cambi nella scaletta dei relatori saranno comunicati ad inizio convegno.