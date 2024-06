Mercoledì 19 giugno, dalle 9.30, la Biblioteca comunale di Monfalcone ospita l’appuntamento che approfondisce i temi della mostra “Macchine volanti 2” aperta fino al 7 luglio. A integrare e ad approfondire la mostra “Macchine volanti 2 – Storia ed evoluzione degli aeromobili a pilotaggio remoto” a Monfalcone, mercoledì 19 giugno, dalle 9.30 alle 13.30, nella Biblioteca comunale, si svolgerà il convegno “Gli aeromobili a pilotaggio remoto. Esperienze operative, normativa e intelligenza artificiale: uno sguardo al presente e al futuro”.

L’evento è il terzo degli appuntamenti previsti a corredo della mostra “Macchine Volanti 2 – Storia ed evoluzione degli aeromobili a pilotaggio remoto”, visitabile a Monfalcone fino al 7 luglio nella doppia sede espositiva del municipio e del Muca – Museo della cantieristica del Monfalconese.

Organizzato dalla curatrice dell’esposizione, Susanna Ognibene, in collaborazione con il Consorzio Culturale del Monfalconese e con il Comune di Monfalcone, il convegno affronta alcuni aspetti operativi dei droni, o più correttamente dei “velivoli senza pilota”, una tecnologia il cui rapido ed esponenziale sviluppo sta portando questi apparecchi a operare nei contesti più diversi, non solo quelli militari, ma anche civili. I droni, infatti, oggi sono utilizzati per tutti quei lavori definiti “dull, dirty, dangerous”, ovvero “noiosi, sporchi e pericolosi”, con impieghi spesso determinanti per la salute e la sicurezza della popolazione.

“Il convegno rappresenta un’importante occasione per approfondire le molteplici applicazioni dei droni, sia in ambito militare sia civile – sottolinea Luca Fasan, assessore agli Eventi, Cultura e Commercio del Comune di Monfalcone -. Siamo orgogliosi di ospitare esperti di rilievo internazionale e di offrire alla nostra comunità l’opportunità di conoscere da vicino le innovazioni e le sfide legate all’uso di questa tecnologia, in continua evoluzione, che sta trasformando settori chiave della nostra società, migliorando la sicurezza e la qualità della vita. Ringrazio la dott.ssa Susanna Ognibene e il Consorzio Culturale del Monfalconese per l’organizzazione di questo evento che arricchisce il programma della mostra ‘Macchine Volanti 2’ e sottolinea l’impegno del nostro Comune nella promozione della cultura e della conoscenza”.

“Nell’ambito della mostra ‘Macchine volanti 2’ ci siamo posti l’obiettivo di approfondire un tema importante per il nostro territorio – commenta Davide Iannis, presidente del Consorzio Culturale del Monfalconese -. Ci auspichiamo infatti che l’esposizione per i visitatori non sia solo l’occasione di ripercorrere il passato, ma anche approfondire le conoscenze tecnologiche che proprio nella nostra regione si sono sviluppate. È in questo contesto che abbiamo voluto affiancare all’esposizione anche alcuni momenti di approfondimento, come il convegno ospitato in biblioteca, per diffondere e divulgare la conoscenza del percorso tecnico e tecnologico che ci ha portato a oggi, ma anche per avvicinarci a quelle che saranno le prossime tappe di sviluppo futuro”.

Il convegno “Gli aeromobili a pilotaggio remoto. Esperienze operative, normativa e intelligenza artificiale: uno sguardo al presente e al futuro” vede la partecipazione di esperti nel campo dell’evoluzione e dell’utilizzo dei droni, appartenenti alle forze operative dell’Aeronautica Militare, ma anche ad aziende private attive nel settore e la collaborazione delle associazioni presenti sul territorio, come l’Associazione Arma Aeronautica, Club Frecce Tricolori, GAVS.

Dopo i saluti istituzionali da parte di Luca Fasan, assessore alla cultura del Comune di Monfalcone, e di Davide Iannis, presidente del Consorzio culturale del Monfalconese, ci saranno quelli del Generale di Squadra Aerea (r) Giulio Mainini, presidente dell’associazione Arma Aeronautica, in rappresentanza di tutte le realtà aeronautiche del territorio.

Seguiranno due sessioni di interventi.

Nella prima si avvicenderanno tre membri del personale dell’Aeronautica Militare, affrontando temi molto operativi. Ten. Alice Antonini, Pilota APR del 28° Gruppo, 32° Stormo tratterà “L’esperienza operativa dell’Aeronautica Militare nell’uso dei droni”; Col. ing. Fabrizio Beccarisi, Capo 1° Ufficio, Vice Direzione Tecnica, Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità parlerà di “Droni e spazio: ai confini del diritto della navigazione e dei trasporti. La certificazione per gli UAS militari”, mentre T. Col. Marco Piersanti e Col. Claudio Ariotto, 4° Reparto – Logistica, 1° Ufficio Programmi C4ISTAR, 7^ Sezione Sistemi Meteorologici approfondiranno la “Normativa e impatto meteorologico sulla circolazione dei droni”.

Nella seconda sessione del convegno saranno affrontati tematiche teoriche, che però sono determinanti per lo sviluppo di strumenti come i droni. A intervenire saranno il Gen. Isp. Capo (a) Basilio Di Martino che esaminerà il tema “Uno sguardo al futuro: tra etica del combattimento e democratizzazione della guerra”, seguito da Fabio Pauluzzo dell’azienda Leonardo Spa che illustrerà “Esperienza operativa Leonardo e progetti europei per l’integrazione degli UAS nello spazio aereo”. Infine Roberto Siagri, managing director Rotonium Srl., fisico e imprenditore deep-tech terrà una relazione su “Veicoli autonomi, droni e intelligenza artificiale”.

Moderatore d’eccezione della giornata sarà il Prof. Georg Meyr, docente di Storia delle Relazioni Internazionali all’Università di Trieste, che si occuperà della presentazione del programma e dei profili dei relatori.

Il convegno di mercoledì 19 giugno non è l’unico appuntamento a latere della mostra “Macchine volanti 2. Storia ed evoluzione della tecnologia degli aeromobili a pilotaggio remoto”.

I prossimi eventi sono

Venerdì 28 giugno, alle 18, Monfalcone – Muca – Museo della Cantieristica di Monfalcone in Via del Mercato, 3

“LAURI, LA METEOR E I DRONI: STORIA DI UN’ECCELLENZA ITALIANA” conferenza/visita guidata tra i cimeli esposti con Ing. Carlo Siardi, già Responsabile Marketing Strategico Leonardo S.p.A

Mercoledì 3 luglio, alle 18, San Canzian d’Isonzo – Sala Civica, Casa delle Associazioni di Pieris in Via Marconi 1

“SERGIO STEFANUTTI, INGEGNERE AERONAUTICO: DAL CANARD AL MIRACH” con Prof. Gregory Alegi, docente di Storia e Politica degli USA nel Dipartimento di Scienze

Politiche della LUISS, docente di Studi Strategica all’UNINT.

Il Consorzio Culturale del Monfalconese è costituito dai Comuni di Fogliano Redipuglia, Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d’Isonzo, San Pier d’Isonzo, Staranzano, Turriaco e dal Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia. I servizi e le attività del Consorzio Culturale del Monfalconese e dell’Ecomuseo Territori sono sostenuti e finanziati dai Comuni consorziati e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia tramite la L. Reg. 13/2020.ww.ccm.it