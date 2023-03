Coop Alleanza 3.0 rinnova il modello di gestione logistica e rafforza i punti vendita per rendere più efficienti entrambi i servizi, favorendo la riqualificazione di tutti lavoratori finora impiegati nei magazzini di S. Vito al Tagliamento (PN), Reggio Emilia, Forlì e Anzola (BO) che entreranno, dal mese di maggio, nei punti vendita di maggiore prossimità rispetto al precedente incarico. La nuova governance dei magazzini di Coop Alleanza, oltre a rappresentare uno strumento di modernizzazione dei servizi di logistica in linea con gli obiettivi del piano strategico, rappresenta un’opportunità per i dipendenti di accedere a nuovi percorsi di carriera in un processo che intende dare forte impulso al piano di formazione e allo sviluppo della professionalità delle persone impiegate nella rete di vendita, vero cuore ella cooperativa, facendo evolvere le competenze di tutti gli operatori, in continuità con quanto previsto dal contratto integrativo sottoscritto con le organizzazioni sindacali. Si tratta di opportunità che si sommano, per i lavoratori che ne dovessero fare domanda, alla possibilità di aderire su base volontaria a un meccanismo di pensionamento anticipato e incentivato con importanti investimenti da parte di Coop Alleanza 3.0. I lavoratori interessati sono 142, 84 dei quali impiegati nel magazzino di Anzola per i quali da ottobre 2020 è stata attivata la cassa integrazione straordinaria per consentire la completa ristrutturazione del magazzino. Per questi lavoratori, il cambio di mansioni è stato già avviato da ottobre 2022 per consentire la cessazione della cassa integrazione e la ripresa del lavoro a salario pieno. Essi potranno accedere a percorsi di formazione altamente qualificanti ed opportunità di crescita professionale all’interno dei punti vendita.