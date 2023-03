Legno Servizi, 21 marzo “Giornata internazionale delle foreste”

Il 21 marzo si festeggia la Giornata internazionale delle foreste, istituita nel 2012 dalle Nazioni Unite per accrescere la consapevolezza dell’importanza che queste rivestono per la salute del nostro pianeta. Proprio in questi giorni Legno Servizi ha terminato la distribuzione delle prime 200 copie del libro di Luigi Torreggiani “Il mio bosco è di tutti”, edito da Compagnia delle Foreste. Questa iniziativa, resa possibile grazie alla raccolta fondi green di Palchi nei Parchi 2022, rassegna culturale ideata e finanziata dalla Regione FVG, ha interessato tutte le scuole secondarie di primo grado del Friuli Venezia Giulia. Cento ulteriori copie saranno donate nei prossimi mesi alle biblioteche scolastiche durante incontri di sensibilizzazione e animazione rivolte ai ragazzi, secondo un programma in corso di definizione.

Il ruolo di LEGNO SERVIZI

“Da sempre siamo in prima linea nella promozione e divulgazione della cultura forestale – afferma il presidente di Legno Servizi, Carlo Piemonte – e, coscienti del ruolo centrale che riveste la scuola nella formazione di cittadini responsabili e consapevoli, abbiamo voluto mettere a disposizione di docenti e studenti questo strumento per poter risvegliare fin dalla più giovane età l’interesse verso il proprio territorio e la consapevolezza dell’importanza di una gestione sostenibile delle foreste”.

Gestire una foresta in modo sostenibile, come ricordato anche dalle Nazioni Unite che per questo 21 marzo 2023 hanno scelto come tema portante “Foreste e salute”, aiuta infatti ad affrontare le crisi legate al clima e alla perdita di biodiversità, oltre a produrre beni e servizi per uno sviluppo economico sostenibile che crea posti di lavoro e migliora la qualità della vita delle persone.

Il ROMANZO e le SCUOLE

“Il mio bosco è di tutti” è un romanzo per ragazzi dagli 11 anni in su che narra una storia di amicizia, amore, alberi, boschi in cui due diverse visioni del rapporto tra esseri umani e natura si scontrano e s’incontrano, e infine imparano a convivere. Il messaggio è quello di raggiungere un equilibrio tra conservazione della natura, rispetto dell’ambiente e valorizzazione dei prodotti del bosco, legno ma non solo. Gli studenti possono scoprire diversi temi legati al mondo forestale e trasversali a tante materie, utilizzando anche schede didattiche (disponibili gratuitamente sul sito: www.compagniadelleforeste.it/didattica) per il lavoro in classe. Legno Servizi è inoltre disponibile con il proprio personale alla realizzazione di interventi di approfondimento, da costruire assieme per le diverse realtà scolastiche.