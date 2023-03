friulani ieri, oggi e domani “Incontro con Walter Tomada” mercoledì a Codroipo

“Per i friulani di oggi e di domani”. È il titolo dell’incontro promosso dal candidato per Patto per l’Autonomia nella circoscrizione di Udine, Walter Tomada per toccare a tutto tondo i temi del Friuli, dalla lingua, all’ambiente, alla tutela di valori e tradizioni che contraddistinguono questa terra. L’appuntamento è per mercoledì 22 marzo a Codroipo, alle ore 19.00, all’osteria Alle Risorgive.

Sarà non solo un incontro, ma un appello a chi avverte un forte senso dell’identità di un popolo millenario. “E’ una delle zone dove l’innovazione attecchisce meglio a livello economico e sociale. Insomma – anticipa Tomada – un laboratorio ideale per affrontare in modo nuovo e propulsivo le sfide che abbiamo davanti. A partire dai cambiamenti climatici, dalla regressione demografica e dalla difesa della nostra terra dalle minacce di uno sfruttamento indiscriminato e di un consumo eccessivo di suolo”.