“Quanto manca alla parità?”. Incontro di Patto per L’Autonomia giovedì 23 marzo a Gorizia

In vista delle prossime elezioni regionali del 2 e 3 aprile, i candidati con il Patto dell’Autonomia organizzano un incontro pubblico a Gorizia. “Quanto manca alla parità?”. E’ questo il titolo dell’incontro in programma giovedì 23 marzo a Gorizia, alle ore 18.00, nella Sala Dora Bassi, in via Garibaldi, con le candidate per il Patto per l’Autonomia, Eleonora Sartori per la circoscrizione di Gorizia e Corinna Mestroni per la circoscrizione di Udine. Sarà un incontro di dialogo e di ascolto sulla situazione femminile in Friuli-Venezia Giulia per un confronto sul ruolo delle donne e sulle loro possibilità e diritti. A introdurre e moderare la serata sarà Irene Spagnul, EU project manager, mentre le due candidate interverranno anche in qualità di esperte: Eleonora Sartori come comunicatrice pubblica e Corinna Mestroni come esperta di politiche di aiuto e di ascolto alle donne.