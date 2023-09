CS Melograno – Arredati due dei sei nuovi appartamenti di Lovaria, grazie ai Lions di Udine

Il lungo percorso è ormai giunto a destinazione. Grazie al prezioso ed apprezzato sostegno di due Lions Club di Udine, due dei sei appartamenti del nuovo stabile che la Comunità del Melograno ODV di Lovaria inaugurerà presto, sono arredati e pronti per accogliere gli ospiti con la formula innovativa dell’Abitare Inclusivo rivolto alle persone con disabilità e svantaggiate. Il Lions Club Udine Host e il Lions Club Udine Castello hanno raccolto 30 mila euro, a cui se ne aggiungono altrettanti da parte della Fondazione Internazionale dei Lions Club (LCIF) che ha a sua volta condiviso la bontà degli obiettivi di questo progetto abitativo. La struttura, che sarà inaugurata a fine settembre, comprende sei appartamenti e i primi due sono arredati grazie alle significative donazioni ricevute. La nuova realizzazione consentirà un ampliamento dell’offerta in chiave domiciliare, che i Lions concorrono a sostenere, come già accade da diversi anni, con i service dedicati alla Comunità del Melograno. L’impegno riguarda gli arredi dell’attuale struttura dell’Associazione, adiacente a quella in allestimento, o l’acquisto di mezzi di trasporto a disposizione degli attuali ospiti, che frequentano il centro diurno. Frequentano la struttura di via della Libertà 8, a Lovaria, persone provenienti da otto Comuni dell’hinterland udinese. Con l’impegno quotidiano e costante di educatori e collaboratori altamente professionali e di elevato profilo umano, coadiuvati da un nutrito gruppo di volontari, la Comunità del Melograno ODV è una realtà considerata all’avanguardia nel campo dell’inclusione sociale, in Friuli Venezia Giulia. “I Lions sono da tempo fra i più stretti amici della Comunità del Melograno – afferma il Presidente Giorgio Dannisi -. L’apprezzamento per la nostra attività e la sensibilità dimostrata dalle due sezioni udinesi dei Lions è per noi una spinta straordinaria. Vogliamo ringraziare i Presidenti, i dirigenti e i soci di Udine Host e Udine Castello per l’attenzione nei nostri confronti. Non vediamo l’ora di inaugurare la nostra nuova struttura, per la quale abbiamo lavorato duramente in questi ultimi anni.ma siamo stati anche gratificati dai tanti che ci sono stati vicini e ci hanno supportati”.