Grazie alla Guardia costiera ausiliaria, esperienza in mare per i ragazzi dell’Insù l’Associazione giovani diabetici di Trieste

Nel pomeriggio di sabato scorso, grazie alla fattiva collaborazione della Guardia costiera ausiliaria del Fvg con il proprio personale qualificato, gli adolescenti dell’Insù, Associazione giovani diabetici sezione di Trieste Odv, hanno potuto vivere un’esperienza in mare in piena sicurezza e con grande divertimento. L’associazione Insù è presente sul territorio di Trieste e nell’Isontino da ormai un decennio seguendo le famiglie con ragazzi affetti da diabete di tipo 1 (patologia autoimmune), collaborando con il team diabetologico dell’Irccs Burlo Garofolo e organizzando spesso incontri come quello di sabato scorso per creare rete.