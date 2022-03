Dal Zovo M5s Fvg: “Assessore Pizzimenti scavalca sentenze e lancia messaggi discriminatori”

“Non si può portare avanti una scelta politica davanti a diritti che dovrebbero riguardare tutti i cittadini”. Lo afferma la consigliera regionale del MoVimento 5 Stelle, Ilaria Dal Zovo, dopo la risposta dell’assessore regionale Graziano Pizzimenti alla sua interpellanza in tema di politiche abitative. “La Regione – ricorda Dal Zovo – aveva previsto, per i cittadini non comunitari, l’obbligo di fornire una documentazione che attesti l’assenza di proprietà di altri alloggi nel Paese di origine e di provenienza, pena l’esclusione dal sostegno alle locazioni. Ma una sentenza della Corte Costituzionale e due ordinanze dei Tribunali di Udine e Trieste hanno dato torto a questa previsione”. “Ma, da parte dell’assessore, non c’è una presa d’atto delle sentenze e una conseguente azione che vada a correggere la parte della legge evidentemente discriminatoria – aggiunge Dal Zovo -. Davanti alla pronuncia della Consulta e di due Tribunali, dovrebbe essere compito delle istituzioni adeguarsi ai loro dettami”. “Rimaniamo quindi basiti dalla risposta dell’assessore Pizzimenti, che da una parte dimostra di non intendere rispettare delle sentenze e, cosa se possibile ancora più grave – conclude la consigliera M5S -, lancia ancora una volta un messaggio di disuguaglianza, dimenticandosi di rappresentare tutti i cittadini, anche quelli che, a causa di una norma sbagliata, hanno subito un torto”.