Danieli: 350 mln di prestito dalla Banca europea per gli investimenti dedicati per sviluppo sostenibile

La Banca europea per gli investimenti (BEI) ha concesso un finanziamento da 350 milioni di euro alla Danieli di Buttrio (Ud) azienda leader mondiale nella produzione di impianti siderurgici e non solo. Il prestito è finalizzato a contribuire alla promozione di economia circolare tramite la produzione di acciaio riciclato negli stabilimenti di Abs S.p.A. a Cargnacco e Acciaierie Bertoli Safau Sisak d.o.o., in Croazia. Non è la prima volta che la Bei finanzia la Danieli, si tratta infatti della quinta operazione negli ultimi 25 anni per un totale di 580 milioni di euro. Ma quello odierno è certamente il finanziamento più consistente. In totale, il 65% delle risorse messe a disposizione dalla BEI, pari a 227,5 milioni di euro, verrà allocato agli stabilimenti italiani di Danieli, in provincia di Udine, mentre il rimanente 35%, pari a 122,5 milioni, verrà destinato agli stabilimenti a Sisak, in Croazia. Nel articolare i fondi della BEI aiuteranno il Gruppo Danieli a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, contribuendo allo sviluppo di tecnologie innovative per la produzione di acciaio tramite forno elettrico ad arco (EAF) e di mini acciaierie. Tra gli obiettivi la diminuzione dei consumi energetici degli impianti, l’incremento dell’uso del rottame di ferro e la creazione di nuovi posti di lavoro ad alto tasso specializzazione. Secondo stime della BEI saranno 250 i posti di lavoro creati durante l’implementazione del progetto.