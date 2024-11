Decreti “sicurezza”: se ne parla domani a Monfalcone presso l’Ex Pretura in piazza della Repubblica

È sempre più necessario diffondere informazioni sul nuovo DDL Sicurezza in esame in questi giorni nelle Commissioni I e II del Senato. Purtroppo non vi è una percezione diffusa della gravità di questo DDL 1660 recante norme che contraggono le possibilità di espressione democratica e sviliscono le libertà costituzionali. Con la prima approvazione del DDL nella seduta del 18 settembre della Camera dei Deputati sono stati aggiunti ben 24 nuovi provvedimenti tra reati e aumento delle pene, e tutto con la chiara volontà di criminalizzare il dissenso anche in forma pacifica. È evidente la spinta repressiva di questo disegno di legge che da una parte intende inibire l’operatività dei singoli e delle organizzazioni che difendono i diritti umani e dall’altra si scaglia contro i più deboli, marginalizzando ulteriormente chi è in difficoltà economiche o in balía di fragilità specifiche. È un errore pensare che queste norme liberticide riguardino solo piccole minoranze. Vogliono ridurre i diritti e le libertà democratiche di tutte e tutti. Per questo come già accaduto nel resto d’Italia si è costituito un comitato unitario allargato alle forze politiche, sindacali e sociali. VENERDÌ 22 NOVEMBRE 2024 alle ore 18.30 in Ex Pretura di piazza della Repubblica a Monfalcone *ASSEMBLEA PUBBLICA* intervengono gli avvocati _Riccardo Cattarini, Ottavio Romano e Giovanni Iacono_

Promuovono l’iniziativa:

Partito Democratico, Movimento Cinquestelle, Partito della Rifondazione Comunista, Open Sinistra FVG, La Sinistra per Monfalcone, Sinistra per Staranzano, CGIL Funzione Pubblica, Unione Sindacale di Base, Circolo Libertario Caffè Esperanto Monfalcone, Progressisti per Monfalcone, ANPI Monfalcone, Comitato Provinciale ANPI, Legambiente Monfalcone APS, Legambiente Gorizia APS.