Dibattito Oicos: Lavoriamo sul futuro. Quale ruolo hanno i migranti nell’economia del FVG?

Qual è l’impatto delle persone migranti sul mondo del lavoro? Com’è cambiato il loro ruolo negli ultimi anni, e quali sono alcune possibili strade per rendere più efficiente l’incontro tra domanda e offerta di lavoro in regione? C’è tanta confusione e tanti stereotipi quando si parla dell’impatto che le persone migranti hanno sull’economia nazionale e sull’economia regionale. E’ tempo di fare chiarezza. Per questo motivo, Oikos ha organizzato un dibattito che si terrà il 16.05 a Palmanova, dalle 17.30 alle 19.30. Al dibattito interverranno:

Laura Zanfrini, Università Cattolica e Fondazione ISMU, Milano

Docente dell’Università Cattolica titolare delle cattedre di “Sociologia delle migrazioni e della convivenza interetnica” e delle “Organizzazioni, Ambiente e Innovazione sociale”. La professoressa Zanfrini è anche l’autrice del Libro Bianco sul governo delle migrazioni economiche: Indicazioni e proposte sul ridisegno degli schemi di governo delle migrazioni economiche e delle procedure per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro straniera.

Alessandro Russo, IRES FVG

Ricercatore presso l’Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia, un’impresa sociale che si occupa di analisi e ricerche sul contesto socioeconomico regionale e di assistenza tecnica per la programmazione e le politiche pubbliche. Presso l’IRES, Alessandro Russo si occupa non solo dei fenomeni migratori, ma anche dei fabbisogni formativi delle imprese, delle trasformazioni economiche e produttive regionali, dello sviluppo locale sostenibile e della condizione della popolazione anziana.

Tomaso Comand, Steelform

Responsabile sicurezza e personale presso Steelform srl, azienda metalmeccanica di Rivignano fondata nel 1978 e specializzata nella produzione di componenti in acciaio inox, per il settore del catering professional. Negli ultimi anni l’azienda ha avviato diversi progetti di formazione, dedicati a personale non specializzato, con particolare riferimento ai processi di saldatura dell’acciaio inossidabile. Questi percorsi formativi hanno portato ad un numero significativo di personale straniero inserito stabilmente in azienda.

L’incontro si terrà il 16 maggio a Palmanova, dalle 17.30 alle 19.30, presso il Salone d’Onore del Municipio – Piazza Grande 1. L’ ingresso è gratuito.

Il dibattito è parte del progetto ‘Prassi Intermedia’, “Prevenzione della RAdicalizzazione tramite la formazione degli operatori della sicurezza e dei profeSSIonisti dell’INformazione nei TERritori e nei MEDIA”. Il progetto ‘Prassi Intermedia’ si svolge in collaborazione con i nostri partner: il Comune di Fagagna, l’Ordine dei Giornalisti, la casa editrice Bottega Errante. L’Ente Finanziatore è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nell’ambito del Programma Immigrazione 2022.