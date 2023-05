Domani – 11 maggio – alle 14.45 a Villa Manin di Passariano (sala Convegni) si terrà il convegno “Effetto Cultura II: Impatto di Musei e spazi espositivi regionali”. Nel corso dell’evento saranno presentati i risultati di un’analisi degli impatti economici dei musei e degli spazi espositivi regionali, condotta dal professor Guido Guerzoni, docente di Museum management all’Università Bocconi. Si parlerà dei nuovi trend del turismo culturale in Friuli Venezia Giulia e di valorizzazione del patrimonio culturale attraverso le imprese culturali e creative, con la presentazione del progetto europeo Cherry (making Culture tHe N° 1 ally of European RecoveRY). Infine verrà presentato il Museo Etnografico Storico Sociale – MESS. In calce il programma completo dell’evento. Per partecipare è necessario iscriversi inviando una mail a: cultura@promoturismo.fvg.it