Domenica a Udine presso lo skatepark del Parco Ardito Desio il campionato Regionale di Skateboard

Il Campionato Regionale di Skateboard è un evento di grande richiamo, capace di attirare ogni anno un vasto pubblico proveniente non solo da tutto il Friuli Venezia Giulia, ma anche da altre regioni, testimoniando la crescente popolarità di questa disciplina Olimpica.

Giunta alla sua terza edizione, patrocinato dalla FISR – Federazione Italiana Sport Rotellistici, quest’anno il campionato si articola in tre tappe ufficiali: la prima già disputata a Lignano, la seconda a Udine e la terza a Codroipo; organizzate dalle corrispettive associazioni di skateboard locali. Ogni tappa assegnerà punti preziosi ai partecipanti, decretando alla fine il nuovo campione regionale di skateboard.

La prossima gara si terrà Domenica 9 Giugno a Udine, presso lo skatepark del Parco Ardito Desio, organizzata dalla neonata associazione Fareskate ASD.

Durante la competizione gli skaters si sfideranno con una serie di manovre da completare nell’arco di 45 secondi, dando vita a uno show che appassiona non solo gli esperti, ma anche i neofiti; un connubio perfetto di agonismo, divertimento e condivisione. L’evento è un’occasione per immergersi nella cultura di strada; lo skatepark infatti si trova in un’area circondata da muri con bellissimi graffiti, ci saranno musica e stand tecnici di attrezzatura sportiva, oltre che ad un’area ristoro.

Manifestazioni di questo genere mettono in luce la necessità di un maggiore coinvolgimento delle amministrazioni Comunali a sostegno delle associazioni sportive; finanziamenti, strutture adeguate e un’efficace dialogo possono fare la differenza, permettendo alle associazioni di crescere e di offrire ancora di più alla comunità.