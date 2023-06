Doppio taglio del nastro del Cosef nella zona industriale alto Friuli. Oggi inaugurate le infrastrutture realizzate dal Consorzio in ZIAF. 

Doppio taglio del nastro oggi per il Cosef, Consorzio di sviluppo economico del Friuli, nella zona industriale dell’Alto Friuli, con l’apertura del dei due nuove binari posti a servizio dello scalo ferroviario della Ziaf a Rivoli di Osoppo e della rotatoria fra Via Europa e Via Vilsbiburg a Buja. Presenti l’assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, e i sindaci di Osoppo, Luigino Bottoni, di Buja, Silvia Maria Pezzetta, di Gemona, Roberto Revelant, il direttore generale di Confindustria Udine, Michele Nencioni, il delegato di Confindustria Udine nel cda del Cosef, Marco Bruseschi, nonché alcuni rappresentanti delle aziende insediate nell’area Alto Friuli.

“Due opere molto importanti al servizio delle aziende – ha commentato il presidente del Cosef, Claudio Gottardo –; il consorzio è sempre sensibile alle esigenze dei nostri insediati e raccordati, e anche alla riduzione dell’impatto ambientale. Con questi due nuovi binari agevoliamo i traffici ferroviari, vogliamo raddoppiare anche la dorsale d’ingresso allo scalo ferroviario che si collega alla stazione di .Osoppo. Questi due nuovi binari sono già collaudati, la dorsale sarà pronta entro un anno circa dall’inizio dei lavori”.

L’importanza delle due opere è stata sottolineata anche dal vicepresidente del Cosef, Thomas Venchiarutti. “In questi ultimi anni si è fatto molto – ha evidenziato – i prossimi impegni saranno altre rotonde che arriveranno per la parte centrale della zona industriale, in prospettiva ci sono anche la rotonda dell’autostrada e le rotonde sull’Osovana, dal prossimo anno. Tra i lavori fatti quest’anno le fognature, mentre la nuova illuminazione verrà portata a termine nei prossimi mesi”.

Il direttore del Cosef Roberto Tomè, ha evidenziato che queste ultime due opere “sono la fase terminale di un intervento iniziato due anni e mezzo fa con l’pprovazione del nuovo piano regolatore dell’area industriale che ha previsto anche l’ampliamento di questo scalo. E’ il primo intervento, ci sarà un ulteriore ampliamento – ha confermato – e vorremmo pianificare ulteriori binari, per un’area che movimenta oltre 60.000 carri l’anno per gli insediati e i raccordati”.

L’assessore regionale del Fvg alleAattività produttive Sergio Emidio Bini, dopo aver espresso apprezzamento per l’operato del consorzio dell’operato del Cosef e di tutti gli altri consorzi industriali del Fvg, ha detto che la Regione intende continuare a potenziare i consorzi. “Continuiamo a investire all’interno dei Consorzi industriali della Regione e a dare risorse ai consorzi stessi per garantire servizi e infrastrutture e strutture alle imprese insediate – ha spiegato – i consorzi si stanno dimostrando performanti e sono quasi a livello di saturazione, ora puntiamo a potenziare la parte relativa ai servizi, continueremo a sostenere presso il governo la partita relativa alla Zls, lavoreremo anche per le comunità energetiche, stiamo attendendo delle regole, ma anche nei consorzi – ha puntualizzato Bini – poterebbero essere sviluppate delle comunità energetiche e questo consentirà di abbattere i costi per gli insediati e non solo”. Dal punto di vista finanziario, ha ricordato Bini, l’impegno della Regione per le due opere inaugurate oggi ammonta circa un milione e 100 mila euro.

Soddisfazione per la doppia inaugurazione è stata espressa anche dai sindaci di Osoppo Bottoni e di Buja Pezzetta. Entrambi i primi cittadini hanno voluto rimarcare che l’area industriale dell’Alto Friuli nella competenza del Cosef ha un valore strategico per la vita stessa di questi territori comunali, in quanto volano economico e di sviluppo e di occupazione. Il consigliere di Confindustria all’interno del CdA del Cosef, Marco Bruseschi, ha voluto evidenziare che queste opere a supporto delle industrie insediate rispondono alle esigenze delle imprese, “che contano su una logistica migliore per avere costi minori e raggiungere i mercati internazionali, da dove si ricevano le materie prime e dove si inviano i prodotti finiti, una dinamica da migliorare sempre – ha evidenziato – per la competitività delle aziende e a beneficio del territorio”

Presenti alla cerimonia anche il consigliere delegato di Fantoni spa Tullio Bratta e il responsabile della logistica del gruppo Pittini Luca Rostagni. Bratta ha rimarcato che “ la realizzaizone di questi due binari completa la prima parte di espansione del Cosef da noi aupicata, con una maggiore ampiezza della capacità ferroviaria, il Cosef è riuscito a realizzarla in modo adeguato e in tempi accettabili”.

“Noi privilegiamo la ferrovia per i nostri trasporti, soprattutto nel mondo siderurgico – ha detto Rostagni – e questi binari aggiuntivi ci danno la possibilità di incrementare ulteriormente i nostri traffici, ripensare l’inter-modalità sin da Osoppo. In entrata siamo al 50% dei trasporti via ferrovia, in uscita intorno al 25% e vorremmo crescere fino al 30% entro breve”. La rotatoria inaugurata in comune di Buja risponde alle esigenze di miglioramento della viabilità, sostituendo un incrocio che rallentava il traffico.