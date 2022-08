È arrivata la nuova Card 2023 “Io sono visionario”! Al via dal 1° settembre il tesseramento

Ultimi giorni di vacanza per gli studenti, ultimi giorni di ferie per i più grandi: l’estate, secondo il calendario, non è ancora finita, ma sappiamo tutti che il calendario si sbaglia. Sappiamo tutti che i riti e i ritmi della vita quotidiana stanno già riprendendo vigore. Molto in fretta. Fortuna che, tra le abitudini che riprendono vigore, ce n’è una tanto emozionante quanto luminosa: il cinema! Nuova stagione in arrivo, dunque, e, da giovedì 1º settembre, nuovo tesseramento per le due roccaforti della città: il Visionario e il Centrale. Un circuito di sette sale, tecnologiche e sicure, dove gli udinesi possono ritagliarsi ogni giorno il proprio spazio di libertà e di sogno: cinque al Visionario - Astra (173 posti), Eden (100 posti, con Dolby Atmos), Ferroviario (75 posti), Minerva (52 posti), Saletta (27 posti) - e due al Cinema Centrale - Vip (185 posti) e Club (132 posti). Un circuito che si presenta, a tutti gli effetti, come una vera e propria “Casa del cinema”, tra prime visioni, film in lingua originale, rassegne tematiche ed eventi culturali. Due le possibilità per chi vuole tesserarsi: acquistare la sola Card “Io sono Visionario” al costo di €15,00 (con un primo ingresso a €3,50) oppure scegliere il vantaggiosissimo pacchetto che al costo di €50,00 comprende la Card e 10 ingressi (consumabili sia al Visionario e al Centrale). Una volta esaurito il primo abbonamento, il successivo costerà €45,00 per altri 10 ingressi. Gli abbonamenti, così vantaggiosi, sono acquistabili solo dai possessori di Card. E la nuova stagione riserverà anche quest’anno un’attenzione particolare per i giovani cinefili. Per tutti i giovani appassionati di cinema, la Card “Io sono Visionario” Under 26 (2023) costerà solo €7 e offrirà gli stessi benefici! Chi acquista e/o rinnova la Card per il 2023 avrà inoltre sconti al Bookshop del Visionario e presso i teatri e gli esercizi commerciali convenzionati. A questo proposito, ricordiamo la possibilità di acquistare o rinnovare l’abbonamento del Teatro Nuovo Giovanni da Udine direttamente presso uno sportello dedicato al cinema Visionario da giovedì 1° settembre. Per informazioni in merito è attivo anche il numero 375 68 18 032: un referente CEC per il Teatro Nuovo Giovanni da Udine risponderà alle domande al numero negli orari di sportello (il calendario con date e orari è disponibile online sul sito www.visionario.movie).