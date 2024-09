Educazione stradale e ambientale nelle scuole, progetto della Polizia Locale della Comunità di montagna della Carnia

Così come in passato, anche durante l’anno scolastico 2023/2024, la Polizia Locale della Comunità di montagna della Carnia è entrata nelle scuole con due progetti dedicati ai cittadini più giovani per l’introduzione alla conoscenza dell’Educazione Stradale (o alla Mobilità) e dell’Educazione all’Ambiente.

L’attività di Educazione Stradale ha visto coinvolte numerose classi dei diversi plessi. Tra queste, le classi 2° e 3° della Scuola Primaria “Adami” di Tolmezzo, nelle quali, insieme ai tecnici dell’Associazione Carnia Bike, si è trattato di tutto quello che bisogna sapere per circolare in bicicletta: uso e manutenzione del mezzo e degli accessori, segnaletica e percorsi dedicati. Gli stessi argomenti sono stati proposti agli alunni delle classi 3°, 4° e 5° della Scuola Primaria “Siro Angeli” di Cavazzo Carnico e a quelli delle classi 1° e 2° della Scuola Primaria “Round Table” di Amaro.

Gli alunni della Scuola Primaria di Lauco hanno partecipato ad una lezione teorica inerente la conoscenza della strada, delle sue regole e della segnaletica, seguita da un’esercitazione pratica che si è svolta all’esterno attraverso un percorso appositamente predisposto; la stessa esperienza è stata proposta presso la scuola per l’Infanzia di Piano d’Arta ed anche ai ragazzi che a luglio hanno partecipato al Centro Estivo Parrocchiale di Betania.

Gli interventi di Educazione all’Ambiente hanno visto la partecipazione di quattro scuole per l’Infanzia di Tolmezzo e due di Cavazzo Carnico e Verzegnis. Gli operatori di Polizia Locale si sono avvalsi della proiezione di alcune “slides” e di un’attività ludico-didattica, grazie alla quale è stato spiegato ai bambini il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti e l’importanza di quello che ognuno può fare, attraverso piccoli gesti quotidiani, per sostenere l’ambiente in cui viviamo.

Vista la risposta entusiasta dei giovani partecipanti e la preziosa collaborazione degli insegnanti, la Polizia Locale conferma, anche per l’anno scolastico che si sta per avviare, la propria disponibilità a svolgere queste attività di prevenzione, che rappresentano un investimento per il futuro della nostra società. Le scuole che fossero interessate possono contattare il Comando del Distretto di Polizia Locale della Comunità di montagna della Carnia: telefono 0433038800, email polizialocale@carnia.comunitafvg.it.