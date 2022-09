Elezioni: Shaurli, Pd in piazza contro caro bollette, intanto la Lega fa festa a Marano con “ricco buffet”

“I cittadini hanno visto il Partito democratico in tutte le piazze italiane contro il caro bollette e con proposte serie come il tetto agli aumenti e il raddoppio del credito d’imposta per le nostre imprese. A Marano l’unica cosa che abbiamo visto è stata una festa di partito corredata da ‘ricco buffet’ che conferma il legame indissolubile tra Fedriga e Salvini. Inutile che il coordinatore regionale della Lega faccia disinformazione e si affanni a rivendicare un’attenzione sociale che la Lega non ha, a cominciare dall’iniqua flat tax”. E la replica del segretario regionale del Pd Fvg Cristiano Shaurli al coordinatore regionale della Lega Fvg Marco Dreosto, il quale ha detto che “stupisce il silenzio della sinistra sul caro bollette”. “La Lega insieme a Forza Italia ha fatto cadere il governo Draghi nato proprio – aggiunge Shaurli - per affrontare le emergenze di Paese, famiglie e cittadini. Il duo Salvini-Fedriga erano convinti di lucrarci voti senza pensare ai problemi che scoprono ora in campagna elettorale”.