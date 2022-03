Emendamento di Open Fvg approvato in Consiglio regionale. Prevista riduzione del numero di firme le candidature alle elezioni comunali

"Oggi il Consiglio Regionale ha approvato la norma relativa alle modalità elettorali per le elezioni comunali previste nel Maggio-Giugno 2022. Con soddisfazione è stato approvato l'emendamento proposto da noi di Open Sinistra FVG che permette di ridurre ad un terzo le firme necessarie per le candidature. Riteniamo che questa riduzione dettata dall'emergenza pandemica permetta di facilitare la partecipazione politica in un periodo nel quale esiste difficoltà di aggregazione e perdura una certa disaffezione alla politica stessa." Così si è espresso Furio Honsell Consigliere regionale di Open Sinistra FVG.