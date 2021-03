Enaip FVG: la formazione diventa “smart” in collaborazione con Urmet

Continua la collaborazione tra Enaip Friuli Venezia Giulia e l’azienda piemontese URMET che coinvolge il percorso di formazione professionale delle terze classi del corso di Qualifica di Impiantista Elettrico. URMET è un'azienda italiana leader nel settore della progettazione e produzione di sistemi integrati di videocitofonia, automazione e controllo accessi per gli edifici e sistemi professionali di sicurezza, e da diversi anni collabora con Enaip Friuli Venezia Giulia. Ma a partire da quest’anno la collaborazione è diventata più concreta con l’obiettivo di offrire ai ragazzi una formazione specifica per diventare figure evolute in grado di installare e gestire comandi elettrici smart che possono essere integrati con tecnologie digitali governabili da applicazioni su smartphone. Si tratta a tutti gli effetti di un percorso che corre parallelamente al percorso di qualifica ed offre elevata specializzazione ulteriore che consente gli allievi, una volta raggiunta la qualifica, di inserirsi nel mondo del lavoro con un bagaglio di competenze e conoscenze di tutto rilievo. Il metodo didattico del percorso prevede l’integrazione di una parte pratica e di una parte teorica; durante le lezioni pratiche i ragazzi avranno la possibilità di utilizzare e conoscere i prodotti che URMET ogni anno fornisce all’Istituto con l’obiettivo di formare elettrotecnici in grado di rispondere alle nuove esigenze del mercato del lavoro. Una grande occasione per i nostri ragazzi, che potranno confrontarsi con una realtà multinazionale e approfondire tematiche innovative quali: comandi elettrici smart che possono essere integrati con tecnologie digitali di telecamere, antifurti, controllo accessi. Al termine del percorso, i ragazzi si presenteranno al mondo del lavoro come figure in grado di proporre ed installare impianti elettrici e domotici in linea con le continue evoluzioni digitali.