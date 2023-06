Energie rinnovabili e comunità energetiche, mercoledì il seminario del Comitato giovani Cciaa

Si parlerà di “Energie rinnovabili e comunità energetiche”, mercoledì 28 giugno alle 17.30 in Sala Valduga (ingresso piazza Venerio 8 a Udine), all’approfondimento ideato dalla Camera di Commercio Pordenone-Udine con il suo Comitato Imprenditoria Giovanile, formato dai presidenti dei Gruppi giovani di tutte le categorie economiche e presieduto da Luca Rossi. Di comunità energetiche tratterà in apertura Gervasio Ciaccia, responsabile Energia Sostenibile, Efficienza e Fonti Rinnovabili di Arera, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Quindi si passerà ad analizzare le semplificazioni per le fonti rinnovabili e la regolazione delle comunità energetiche, con l’intervento di Alessandro Scipioni di Elettricità Futura. Infine, spazio alle case history, con la presentazione di comunità energetiche sul territorio e hydrogen valley Friuli Venezia Giulia, a cura di Massimo Canali della Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile della Regione.

La partecipazione all’incontro è libera e gratuita ed è sufficiente registrarsi tramite modulo disponibile sul sito della Camera di Commercio, www.pnud.camcom.it. Per informazioni è possibile scrivere a daniela.morgante@pnud.camcom.it.

Link diretto per le iscrizioni: https://www.pnud.camcom.it/agenda/seminario-energie-rinnovabili-e-comunita-energetiche

—