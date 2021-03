Esistono ancora gli ideali? A Monfalcone dibattito online sulle sorti della sinistra

Esistono ancora gli ideali? Questo il titolo di un dibattito online organizzata a Monfalcone dalla lista de La Sinistra. L'iniziativa che si svolgerà con una diretta Facebook si terrà Sabato 13 marzo alle ore 10 sulla pagina de La Sinistra. In un momento, si legge in una nota, in cui è forte la separazione tra politica e partiti, in cui le persone tendono a prendere le distanze dagli stessi, "La Sinistra" nuota controcorrente e propone un'iniziativa sui 100 dalla nascita del PCI. Nessun moto nostalgico, ma la voglia di conoscere la storia recente e locale del più grande partito di massa per capire come gli ideali venivano tradotti in pratiche quotidiane di costruzione di una società nuova. Ideali forti, partito, organizzazione una triade inscindibile che permetteva di conoscere le istanze dal basso, creare una rete sociale e fare proposte di crescita per tutte e tutti. Ricostruiremo la nascita del PCI con gli storici Anna Di Gianantonio e Marco Puppini mentre le esperienze locali verranno raccontate da chi le ha vissute: Ivano Sobani, Sonia Bacicchi, Adriano Persi e Alessandro Perrone. Attraverso una diretta Facebook lasceremo spazio al dibattito sull'attualità degli ideali progressisti e di come declinarli nel presente.