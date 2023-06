Esplorando l’identità nascosta del Villaggio del Sole L’iniziativa “Immagini di una valle urbana”

L’associazione Cas*Aupa, con il finanziamento della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e della Fondazione Pietro Pittini, è lieta di presentare il progetto “Immagini di una valle urbana”. Un’innovativa iniziativa di promozione del patrimonio etnografico del quartiere Villaggio del Sole di Udine, dove ha sede l’Associazione stessa, nata nel 2009 dalla rigenerazione di un edificio abbandonato e oggi trasformato in uno spazio dedicato ai giovani, che da oltre dieci anni anima il quartiere di edilizia popolare con eventi finalizzati a promuovere e ospitare attività di aggregazione, scambio culturale e rigenerazione urbana.

Per la sua posizione parzialmente marginale rispetto al centro città il quartiere, nato tra gli anni ’50 e ’60 all’interno del programma nazionale INA-casa, spesso passa inosservato, ma non certo ai suoi abitanti. Il progetto nasce dalla consapevolezza che l’identità di un luogo trova le sue radici ed è forgiata dalle storie e dalle pratiche dei suoi stessi residenti. L’obiettivo è quindi quello di individuare, costruire e far emergere la voce autentica del quartiere, combinando due elementi comunicativi: da un lato le storie degli abitanti storici che catturano l’attenzione dei giovani attivando uno scambio intergenerazionale; dall’altro una dettagliata ricerca etnografica a cura di esperti, un metodo d’indagine in cui l’incontro con l’altro è elemento fondante del processo.

Molteplici sono infatti le linee su cui si sviluppa l’iniziativa. In primo luogo attraverso azioni nel quartiere, dalle performance artistiche all’allestimento di banchetti e punti d’incontro dove vengono raccolte le storie degli abitanti, veri protagonisti del progetto. Esperienze e testimonianze, catalogate in interviste audio (già online su Spotify a questo link): un vero e proprio archivio per dare voce e valorizzare questo angolo di città e chi lo abita.

Tra gli altri focus del progetto vi è poi la raccolta di materiale fotografico, la narrazione diventa così anche visiva, attraverso immagini, anche storiche, del Villaggio del Sole, ad accompagnare le testimonianze dei suoi residenti, offrendo uno sguardo ancora più autentico sul quartiere (le foto sono visibili online a questo link, molte sono state donate dagli abitanti altre dall’archivio Ater di Udine).

Numerosi gli incontri e gli eventi collaterali del progetto in programma questa estate:

Preludio (5 luglio – ore 10:30 in giro per i portici): Una performance teatrale che si addentrerà tra i portici del Villaggio del Sole, tra le bancarelle del mercato. Protagonisti di questa esperienza unica e coinvolgente sarà la compagnia teatrale I Drammadilli.

Cena di quartiere (6 luglio – ore 19 Via Val Aupa 2 – Cas’aupa): una cena aperta a tutti coloro che vivono, frequentano o hanno abitato nel Villaggio del Sole. Un’opportunità per condividere momenti di convivialità, incontrare nuove persone e consultare il materiale raccolto fino ad ora.

Su e giù per le storie (13 luglio – ore 17 Via Val Pesarina): nell’ambito del progetto LeggiAMO 0-18 organizzato da Damatrà Onlus, avremo l’occasione di far conoscere le storie del quartiere ai bambini attraverso la lettura.

Esposizione sotto i portici (27 luglio – ore 19 Piazzale Carnia): assieme alla Pro Loco Borgo Sole Udine Ovest apriremo la serata Storie sotto le stelle 2023 (rappresentazione La lunga vita di Ardito Desio con La compagnia della Testa) con l’esposizione fotografica del progetto e delle storie del Villaggio del Sole.