Federconsumatori-Adiconsum Fvg: digitale e servizi online, una rete a supporto dei fragili

Il progetto Digitalmentis ha consentito di attivare una rete di 21 sportelli gestiti dalle associazioni dei consumatori sotto la supervisione della Regione. In sei mesi già assistiti quasi 1.500 cittadini. Contribuire ad abbattere il divario tecnologico facilitando l’accesso ai servizi pubblici digitali di quei cittadini che non posseggono le competenze di base per il loro utilizzo. Cittadini che in Italia sono più di uno su due, se è vero che secondo i dati Eurostat del 2021 il 54% degli italiani nella fascia 16-74 anni non possiedono competenze digitali di base, contro una media Ue del 46%. È l’obiettivo di Digitalmentis, il progetto sperimentale finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) attraverso il fondo per i consumatori: nove le regioni coinvolte, tra cui il Friuli Venezia Giulia (le altre sono la Toscana, capofila del progetto, il Veneto, la Liguria, le Marche, il Lazio, l’Abruzzo, la Puglia e la Basilicata).

«Informare, orientare e assistere nell’utilizzo del Pc e dei principali device digitali, attraverso brevi corsi formativi, gli utenti adulti over 65 e tutti quegli individui, che, indipendentemente dall’età, presentano fragilità di natura fisica, sociale ed economica». Questa la strategia alla base del progetto, che in Fvg può contare su finanziamenti per 263mila euro e ha come braccia operative Federconsumatori e Adiconsum, coordinate dalla Regione. Entrato in fase operativa nello scorso autunno, Digitalmentis ha consentito di attivare 21 sportelli di assistenza e facilitazione, di cui 8 nella ex provincia di Udine, 5 nella Destra Tagliamento, 2 nell’area giuliana e 6 nell’Isontino. Con il nome di Punto digitale facile per i consumatori, offrono 113 ore complessive di apertura settimanale, un servizio completamente gratuito cui si può accedere fissando un appuntamento al numero 388.7350261. Oltre al servizio di assistenza e di facilitazione, nell’ambito del progetto vengono anche organizzati incontri formativi periodici rivolti a tutti i cittadini.

Secondo i numeri presentati al pubblico da Federconsumatori e Adiconsum, da fine settembre 2023 a fine maggio 2024 si sono rivolti agli sportelli 1.452 cittadini, anche in più riprese e per diverse problematiche. Quasi la metà degli utenti, in tutto 647, hanno partecipato ai 42 incontri formativi organizzati in diverse località della regione sulle tematiche di maggior interesse. Incontri che proseguiranno per tutto il 2024. Si stima che entro la fine delle attività progettuali i numeri potranno raggiungere almeno 2.135 contatti considerando che la campagna promozionale plurilingue (italiano, friulano, sloveno e tedesco) “Non rimanere intrappolato nella Rete!” è ancora in atto su televisioni, radio, carta stampata, social media, oltre che attraverso la distribuzione di materiali informativi sul territorio. Al 31 maggio 2024 i siti web del Portale dei consumatori del FVG e delle singole associazioni, alla pagina dedicata a Digitalmentis, registravano 2.250 visualizzazioni, le newsletter hanno intercettato 17mila lettori, i post dedicati al Progetto diffusi sui social media (Fb e Ig) hanno raggiunto più di 290mila utenti unici.

Durante la recente presentazione dei dati nella sede udinese della Regione, e attraverso il confronto con il Mimit e le altre Regioni partecipanti, è emerso l’auspicio di una possibile prosecuzione del progetto, tenuto conto non solo dei buoni risultati già ottenuti, ma anche della richiesta crescente dei cittadini riguardo ai temi del digitale. Una richiesta quotidianamente espressa alle sedi delle associazioni di tutela dei consumatori, osservatorio privilegiato sui bisogni del territorio e anche sulle sue fragilità, legati anche alla progressiva scomparsa dei tradizionali presidi di socialità e supporto socio-economico come banche, uffici postali, negozi di vicinato, medici di base.