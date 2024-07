Piazza Garibaldi, progetto preliminare approvato. Allo studio la sosta veloce

La Giunta comunale ha approvato il documento di fattibilità per la riqualificazione dello spazio urbano di piazza Garibaldi. Si tratta del progetto preliminare, mentre quello definitivo sarà realizzato nei prossimi mesi. Il piano di fattibilità, redatto dagli uffici del verde cittadini, consiste nella rivisitazione sia delle funzioni sia dei materiali componenti la piazza, per una spesa complessiva di 800mila euro. Insieme al piano è stato approvato anche uno studio di massima della possibile sosta veloce nell’area circostante, che rappresenta una novità rispetto a quello che è stato ipotizzato fino ad adesso.

Questo documento è stato predisposto dagli uffici della viabilità ed è corredato dalla planimetria generale e dalle ipotesi degli stalli, bianchi e utilizzabili da tutti, ma dedicati in particolar modo alle esigenze degli utenti della scuola, che potranno essere ulteriormente affinati ed integrati nello sviluppo della progettazione definitiva dell’opera.

“L’approvazione del progetto preliminare è un passo importante che consente di iniziare ora il percorso della nuova piazza Garibaldi – sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici Ivano Marchiol -. Come fatto finora, proseguirà il confronto con i cittadini, tenendo conto delle diverse esigenze, per definire i dettagli dell’intervento. Gli spazi di sosta veloce con disco orario consentiranno di potersi fermare nei pressi della piazza per qualche momento, per salutare i propri figli o per fare un rapido acquisto. Il resto dell’area verrà valorizzata come dalle richieste dei cittadini che hanno partecipato al processo di coinvolgimento messo in campo dal Comune. Solo per fare un esempio, sulla piazza in futuro potrà esserci più verde ma anche spazio per alcune attività economiche o ludiche, in modo da rendere lo spazio pubblico sempre più a misura di tutte le persone che vogliono vivere la città”.

La sosta veloce intorno alla piazza. Lo studio della sosta veloce nell’area circostante Piazza Garibaldi prevede l’attribuzione di alcuni parcheggi al servizio di sosta veloce. Si tratta di stalli, delimitati da linee bianche, per una sosta definita ormai comunemente Kiss&Go, che prevede un’area in cui l’accompagnatore può parcheggiare la propria auto gratuitamente per 15 minuti, in modo da avere il tempo per far scendere e salutare gli altri passeggeri. Lo studio, non arrivato ancora ad una fase definitiva, ha immaginato sette aree dove si potrebbero ricavare parcheggi di questo tipo, in particolare sulla sezione stradale di piazza Garibaldi, su via Crispi, tra via Crispi e via Ospedale Vecchio, su largo Ospedale Vecchio, su via Morpurgo, su via Grazzano e su via Quintino Sella. Tutte queste ipotesi potranno essere ulteriormente affinate e integrate nello sviluppo della progettazione definitiva dell’opera.

Le azioni previste dal piano di fattibilità. Cinque invece le azioni previste dal piano approvato per la piazza: la rimozione dell’attuale pavimentazione e delle cordonate, il rifacimento del sottofondo stradale e la rimodulazione in modo da favorire lo scolo delle acque; l’ampliamento delle due aiuole esistenti e la creazione di una nuova aiuola in corrispondenza dell’esistente accesso carraio verso via Crispi, per aumentare l’area verde; la posa della nuova pavimentazione con porfido e pietra piasentina che caratterizzano la città e l’introduzione di aree in materiale drenante, utile per contrastare le mutate condizioni climatiche; la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione pubblica e la sistemazione dell’arredo urbano con panchine e ombreggianti. La conclusione dei lavori è al momento prevista entro la fine del 2026.

I criteri del progetto. L’intervento, inserito nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2024-2026, riguarderà 2.976 metri quadri della piazza, la maggior parte dei quali sono dedicati alla sosta, mentre soltanto 570 metri quadri sono occupati dal verde. Tre i criteri di cui ha tenuto conto il progetto: la valorizzazione delle aree verdi, la focalizzazione sugli edifici e i monumenti di pregio, l’eliminazione delle aree a viabilità promiscua in modo da tutelare tutti gli utenti e garantire maggiore sicurezza. La riqualificazione di piazza Garibaldi permetterà da subito di recuperare lo spazio dedicato ai cittadini, con più verde e più spazi per l’incontro e le attività all’aperto. L’intervento mira anche a garantire le esigenze manifestate dalla scuola Manzoni, che accoglie 550 studenti e che, fin dal 2015, aveva chiesto una modifica della piazza per garantire maggiore sicurezza agli studenti che, in entrata e in uscita, si trovano in mezzo al traffico delle auto in cerca di un parcheggio. La piazza potrà inoltre ospitare gli eventi organizzati dalla scuola stessa.