A Udine tavola rotonda dedicata a Natura e Salute. Partendo dai dati scientifici della Nippon Medical School fino alle recenti evidenze in campo medico

Il Gruppo consiliare Patto per l’Autonomia-CIVICA FVG annuncia la tavola rotonda “Natura & Salute – Salus per Naturam”, che si terrà giovedì 11 luglio alle ore 10, nella Sala Pasolini del Palazzo della Regione in via Sabbadini 31 a Udine. L’evento sarà un’importante occasione per discutere dei benefici della natura nella gestione e nel trattamento consapevole del dolore cronico, delle difficoltà cardio-respiratorie, della depressione e di alcuni effetti collaterali delle terapie oncologiche. Partendo dai dati scientifici riportati dalla Nippon Medical School nel 1982 fino alle più recenti evidenze in campo medico, verranno illustrati i numerosi vantaggi del contatto prolungato con la natura sia a livello fisico che mentale.

Durante la tavola rotonda, verrà analizzato come e perché il contatto con la natura possa migliorare le condizioni di salute del nostro corpo in molteplici situazioni patologiche. Sarà discusso come il contatto prolungato con la natura possa essere un valido supporto per gestire il dolore cronico, affrontare patologie del sistema cardio-respiratorio e supportare le terapie oncologiche, migliorando significativamente la qualità della vita dei pazienti. Inoltre, verranno approfondite le diverse strategie di terapie complementari da affiancare alle terapie convenzionali, offrendo una visione integrata del benessere e della salute.

Il dibattito sarà moderato dalla consigliera regionale Simona Liguori, oncologa e Vice Presidente della III Commissione Sanità in Regione FVG. Interverranno Lisa Zancanaro, counselor per pazienti oncologici ed esperta di Natura Terapia, ed Elisa Lombardi, referente FVG di CFU Comitato Fibromialgici Uniti.

«La tavola rotonda – ha spiegato Simona Liguori – fornirà una panoramica aggiornata delle ricerche scientifiche nel campo della Natura Terapia, ma anche spunti pratici per l’adozione di uno stile di vita più naturale e salutare, favorendo un approccio olistico alla cura e al benessere. Partecipare a questo evento significa non soltanto acquisire nuove conoscenze, ma anche contribuire alla diffusione di pratiche terapeutiche innovative che possono significativamente migliorare la qualità della vita dei pazienti. La collaborazione tra professionisti della salute, ricercatori e pazienti creerà un dialogo costruttivo, promuovendo un cambiamento positivo nel modo in cui affrontiamo le sfide sanitarie quotidiane. “Salus per Naturam” – ha concluso Liguori – rappresenta una straordinaria occasione per esplorare il potenziale terapeutico della natura, integrando conoscenze scientifiche e pratiche per favorire un benessere completo e duraturo».