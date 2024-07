Querelle firme petizione “No acciaieria” appello ai firmatari perché si autodenuncino ingrossando così la schiera degli oppositori presso il Tar

Presentato questa mattina il nascente Comitato di difesa dei sottoscrittori della petizione contro l’acciaieria a san Giorgio di Nogaro. L’iniziativa promossa dall’Osservatorio Civico contro le illegalità del Friuli V.G ed in particolare dal suo portavoce Marino Visintini, si è svolta presso il caffè “Da Caucig” in via Gemona, a Udine e vuole essere propedeutica alla raccolta di adesioni all’azione legale di singoli firmatari alla ormai famosa petizione No acciaieria che ha consentito il blocco della proposta di costruzione di una mega industria siderurgica a ridosso della laguna di Marano. E’ stato spiegato nel corso dell’incontro, che per rafforzare l’azione legale al Tar contro la pretestuosa richiesta della Danieli di conoscere i nomi di tutti i 22000 firmatari, sarebbe opportuno che altri firmatari aderissero all’azione legale dando mandato all’avvocato Carlo Monai che in forma assolutamente gratuita sta perorando la causa dei firmatari a sostegno del diniego giustamente opposto dalla Regione Fvg a fornire alla Danieli copia dei moduli della petizione sottoscritta dai cittadini per la vicenda del progetto acciaieria a San Giorgio di Nogaro. In particolare è stato spiegato che è estremamente importante che la richiesta della Danieli venga cassata dato che creerebbe un pericoloso precedente tale da mettere in discussione il sacrosanto diritto di opporsi con petizioni e raccolte firme a progetti considerati lesivi dell’ambiente e della stessa vita delle persone territorialmente interessate. La prossima udienza è fissato per il prossimo settembre e per quella data sarebbe importante, ribadiscono i promotori del Comitato di difesa che intende prossimamente costituirsi. Oltre a Marino Visintini che per primo ha ricevuto citazione come “cointerassato” dalla Danieli era anche presente il consigliere regionale Furio Honsell che si era “autodenunciato” come “firmatario” della petizione.

02052024_ordinanza_TAR_FVG_152_2024