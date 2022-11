Festa per gli anziani nella residenza Sereni Orizzonti “Le meridiane” di Aiello

Nella Rsa “Le Meridiane” di Aiello, gestita da Sereni Orizzonti, anche gli anziani della struttura hanno festeggiato a tema Halloween. Per l’occasione gli ospiti sono stati direttamente coinvolti nella preparazione della festa a tema. Le stanze, addobbate di palloncini e cosparse di coriandoli, hanno accolto la festa organizzata con il coordinamento degli operatori e animatori della struttura: i nonni hanno così avuto la possibilità di stare in compagnia, mangiando dolci a tema e ascoltando musica allegra. Grazie ad un impianto dato in prestito da un volontario, hanno inoltre cantato al karaoke insieme al personale. Travestiti in maschera, infine, tutti insieme hanno mangiato un ricco buffet.

«È essenziale creare dei momenti in cui i nostri ospiti possano divertirsi e ricevere stimoli dall’esterno» – dichiara Alessandra Serra, direttrice della struttura – «Durante la festa ho visto chiaramente sul viso degli anziani la felicità per questi attimi di spensieratezza. La musica, gli scherzi e l’allegria sono il miglior modo per coinvolgerli. Ringrazio tutto il personale per aver aiutato e supportato nell’organizzazione: grazie a loro è stata possibile la buona riuscita della festa».

La struttura “Le Meridiane” di Aiello è gestita da Sereni Orizzonti, uno dei primi tre gruppi a livello nazionale che opera nella costruzione e gestione di residenze sanitarie assistenziali, con circa 80 Rsa e più di 5mila posti letto in Italia e all’estero.