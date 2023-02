Fondazione Gimbe sulla gestione della pandemia.  Civica Fvg domanda: «perchè spendere ora oltre 100mila euro per uno studio?»

«Centotrémila euro compresivo di Iva: tanto è costato alla Regione lo studio affidato nel novembre 2022 alla fondazione Gimbe di Bologna per verificare gli impatti sulla popolazione della pandemia in Friuli Venezia Giulia. Ma c’era veramente bisogno ora di impiegare questa somma per fotografare una situazione che è stata drammatica per la nostra regione, colpita duramente da migliaia di morti, e che ha richiesto sforzi sovraumani al personale sanitario per far fronte alle richieste di cura e assistenza della gente? Non era meglio spendere diversamente quei soldi in un momento in cui i cittadini sono spesso costretti a pagare di tasca propria la sanità?». Così Simona Liguori, consigliera regionale di Civica FVG, sulle dichiarazioni del presidente Fedriga e dell’assessore Riccardi in merito allo studio Gimbe sulla gestione della pandemia.

Ed in effetti la domanda che si pone è più che legittima dato che tutto lascia pensare che si tratta di uno “spottone” elettorale pagato dai contribuenti….

