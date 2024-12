FriuliSera e l’anno che verrà….. nel suo decennale

Care lettrici, cari lettori, assieme ai buoni auspici per un 2025 che veda finalmente prevalere pace e diplomazia, ma anche attiva opposizione alle troppe politiche locali e nazionali, sbagliate che amplificano nuove e vecchie povertà e diseguaglianze, vi proponiamo di aiutarci a tenere in vita e rendere più forte FriuliSera e la comunità che lo produce e diffonde e della quale voi siete parte vitale. Senza la vostra partecipazione, senza la vostra generosità, semplicemente, non c’è futuro per FriuliSera, non c’è avvenire per il progetto editoriale e per il ruolo sempre più importante e riconosciuto che svolge tra le pubblicazioni online in Fvg e che spesso travalica i confini regionali.

FriuliSera è edito da una associazione culturale aperta, una comunità di lettori e sostenitori al centro della quale ci sono collaboratori che scrivono articoli, commenti e opinioni, nessuno dei quali è retribuito, tutti offrono una quota anche rilevante del proprio tempo volontariamente. La redazione è in costante relazione con una rete ormai vasta e considerevole di firme, nonché con moltissimi Uffici stampa locali e nazionali che arricchiscono non poco il nostro “radar” e che ci consentono di captare notizie che spesso altre realtà dell’informazione tralasciano…. più o meno volontariamente.

A tutti noi, alla comunità di lettori e scrittori che si è creata a quasi 10 anni dalla fondazione del giornale, chiediamo ulteriore sforzo di sostegno e non solo economico anche se questo aspetto diventa fondamentale. Fra l’altro proprio a causa della crescita dei lettori e degli accessi al sito, il nostro giornale si è dovuto dotare di un’infrastruttura tecnica (dal server, ai servizi di sicurezza web) ad alta performance decisamente costosa, dato che nel tempo numerosi sono stati i tentativi di interferire malevolmente con il giornale e le sue applicazioni tecniche. Ovviamente non ci basta sopravvivere, abbiamo anche obiettivi ambiziosi di crescita: maggiore diffusione locale sempre più qualità e al di fuori dagli schemi di una “normalità” editoriale che ormai si trova diffusamente nei media del Fvg. Abbiamo l’ambizione di proseguire ad informare su questioni che gli altri non trattano e purtroppo spesso con volontà precisa di nascondere o minimizzare. Fatti e dati scomodi ai loro sponsor politici ed economici. Vorremmo anche perseguire con il rafforzamento del nostro profilo di magazine internazionale (e-Paper) che pur con una autonomia grafica e di indirizzo, naviga sotto il medesimo ombrello di testata.

Come sapete la lettura degli articoli di FriuliSera (così come quelli di e-Paper) è gratuita e questo resta il cuore della nostra sfida per tenere alto lo spirito della stampa indipendente senza contropartite, come le pubblicità invadenti che sono spesso il prezzo da pagare per leggere senza acquistare abbonamenti. La gratuità della nostra offerta quotidiana di articoli è stata finora possibile grazie al sostegno dei nostri lettori e sostenitori. Un sostegno che è stato economico ma anche promozionale, volto a far conoscere FriuliSera avvicinando nuovi lettori sperando poi si facciano sostenitori. La nostra speranza è che i sostegni economici diventino con cadenza periodica. Sarebbe aiuto indispensabile per continuare ad esistere, accrescere e migliorare la qualità delle nostre pubblicazioni ma anche per promuovere iniziative culturali, rafforzare la presenza in Friuli dove il giornale ha sede e a cui dedica particolare, anche se non esclusiva, attenzione. Detto questo vi auguriamo e ci auguriamo un 2025 ricco di soddisfazioni