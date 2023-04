Furio Honsell, consigliere regionale di Open Sinistra FVG sulle dichiarazioni del Ministro Lollobrigida

“Le dichiarazioni del Ministro Lollobrigida sulla “sostituzione etnica” sono impressionanti per la loro disumanità. Se poi queste parole vengono poste accanto alle norme altrettanto disumane e xenofobe sull’immigrazione e sull’eliminazione della “protezione speciale” per i migranti, che questo governo di destra vorrebbe varare, e a quelle per favorire l’ingresso di quote di lavoratori stranieri, ma non delle loro famiglie, per tenere basso il costo della manodopera meno qualificata a favore delle grandi imprese industriali, agricole e sociali è chiaro il disegno. Stiamo scivolando lungo una china di progressiva brutalità e inciviltà, di ispirazione neo-schiavista.”