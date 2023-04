Omicidio di Luca Tisi: in carcere il 28enne Bruno Macchi, che ha confessato il delitto

E’ in stato di arresto il 28enne Bruno Macchi, sottoposto a fermo di indiziato per l’omicidio di Luca Tisi, ma che ha confessato il delitto. Lo ha annunciato il Procuratore della Repubblica di Udine, Massimo Lia, nella conferenza stampa in Questura. Sull’uomo pendevano gravi indizi di reato e dopo un lungo interrogatorio ha ammesso le sue responsabilità pur non dando spiegazioni sul movente. Bruno Macchi, cittadino italiano nato in Brasile ha 28 anni, di professione cameriere era però disoccupato. Conosciuto in città con il soprannome di “il brasiliano”. Fra le aggravanti contestate la particolare efferatezza dell’assassinio.