Furio Honsell (Open Fvg) in merito alle linee guida presentate alla Commissione Paritetica dal Presidente del Consiglio Regionale Mauro Bordin

“Le linee guida presentate alla Commissione Paritetica dal Presidente Bordin non furono approvate all’unanimità dal Consiglio Regionale. Ciò andrebbe sempre ribadito. Come Open Sinistra FVG esprimemmo voto contrario proprio sui temi che oggi sono sbandierati con maggiore forza, ovvero la Regionalizzazione dell’Ufficio Scolastico Regionale e della Sovrintendenza. Non riteniamo che un centralismo regionale sia garanzia di quell’ampia visione necessaria a pianificare il dimensionamento delle risorse nella scuola. Il mondo scolastico vive di spunti e di sguardi ampi e plurali, che possono svilupparsi solo in piena autonomia, e rifugge da ideologie e logiche localistiche. Sarà inevitabile invece che ciò avvenga con la Regionalizzazione. Analogo ragionamento va fatto sulla Sovrintendenza, che spesso è osteggiata per la cautela con la quale si esprime da coloro che vorrebbero mano maggiormente libera negli interventi ambientali e architettonici. Ma la tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale richiede tempo e attenzione.

Come Open Sinistra FVG riteniamo che queste Regionalizzazioni possano essere dannose per la qualità del nostro sistema, che si regge su sofisticati sistemi di pesi e contrappesi che non devono essere azzerati, pena lo squilibrio e l’abuso.” Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere Regionale di Open Sinistra FVG.