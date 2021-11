Furio Honsell sul via libera da parte della Asl delle Marche al suicidio assistito per un malato tetraplegico di 43 anni

“Esprimo soddisfazione per la notizia che, pur nell'ignavia di un Parlamento che non ha voluto varare una legge a seguito della vicenda Dj Fabo-Cappato, come invece la Corte Costituzionale aveva richiesto, si sia voluto nel caso in questione estendere la portata di quella sentenza.” Si esprime così Furio Honsell sul via libera da parte della Asl delle Marche al suicidio assistito per un malato tetraplegico. “Questa decisione ha permesso di restituire la dignità ad una persona mettendola nelle condizioni di interrompere la propria sofferenza per una condizione di vita che ritiene disumana.” Continua il Consigliere regionale di Open Sinistra FVG “L'auspicio adesso è che, anche sulla spinta della richiesta di Referendum sulla parziale depenalizzazione dell'"omicidio del consenziente" - alla cui raccolta di firme ho partecipato attivamente - il nostro Paese si possa dotare di una legge che non faccia più dire a nessun cittadino, come dovette dire Beppino Englaro, citando Sciascia << Non è la speranza l'ultima a morire ma è morire l'ultima speranza >>.”