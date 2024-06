Giampaolo Gallo “Paolo”: un protagonista della vita culturale e della storia friulana

L’Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione organizza un’iniziativa organizzata nell’ambito del ciclo di incontri Ritratti e testimonianze dell’Italia civile dedicata alla figura di Giampaolo Gallo “Paolo” (Venezia 1921 – Udine 2012), un protagonista della vita culturale e della storia friulana. Viene presentato il lavoro di riordino e di inventariazione del suo archivio personale, contenente

scritti, rapporti, relazioni, immagini e altri documenti da lui prodotti. E’ stato infatti completato il lavoro di riordino e di inventariazione dell’Archivio personale di Giampaolo Gallo contenente scritti, rapporti, relazioni immagini e altri documenti da lui prodotti. I materiali raccolti riguardano i suoi molteplici interessi che vanno dall’impegno costante e appassionato nelle attività di ricerca e di studio della storia contemporanea regionale vissuta anche da protagonista nella Resistenza, alla partecipazione entusiasta e convinta alla vita del territorio, in particolare in ambito professionale. L’iniziativa si terrà il giorno venerdì 5 luglio 2024 alle ore 17.30, presso Palazzo Brazzà — Legatoria Moderna, Sala Workshop — via Antonio Zanon 16 Udine.

A introdurre sarà il presidente dell’Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione Giovanni Ortis.

Interverranno Darwine Delvecchio e Luca Moimas, archivisti e curatori dell’inventariazione.