Giornata dell’Acqua: Morettuzzo e Honsell presenti all’iniziativa in difesa del lago di Cavazzo

Nella Giornata mondiale dell’acqua, il candidato alla Presidenza della Regione Massimo Moretuzzo ha partecipato a una iniziativa pubblica sul lago di Cavazzo, e nel pomeriggio sarà a Gorizia e a Salcano, per sensibilizzare sul tema della gestione pubblica e sostenibile della risorsa idrica, a garanzia del diritto universale all’acqua. «La grave situazione di siccità è tra i più importanti ed evidenti effetti della crisi climatica in atto anche in Friuli-Venezia Giulia. La gestione della risorsa acqua ha rappresentato una questione irrisolta in questi ultimi 5 anni. Nonostante le tante risorse disponibili e i dati scientifici che hanno anticipato quanto sarebbe successo, non sono stati fatti gli investimenti necessari per prevenire le emergenze – afferma Moretuzzo –. In Friuli-Venezia Giulia mentre si buttano decine di milioni di euro in opere inutili nessuno nella maggioranza si preoccupa di come potrà mai sostenersi l’agricoltura locale che rimarrà senza impianti di irrigazione, per non parlare degli effetti di medio e lungo periodo sulla natura e sul paesaggio. Servono un piano di investimenti per il contenimento delle perdite della rete di distribuzione dell’acqua a uso civile, che nella nostra regione arrivano anche al 50% dell’acqua utilizzabile, e un piano straordinario per l’uso dell’acqua in agricoltura. Vanno costruiti invasi per l’accumulo dell’acqua piovana e previsti incentivi per aziende e abitazioni per la realizzazione di reti duali finalizzate al riutilizzo delle acque reflue depurate. Serve un rigoroso piano di gestione cominciando dall’aggiornamento del Piano regionale tutela delle acque, approvato nel 2018, che definisca gli scenari per i prossimi 20 anni e individui misure di adattamento ai cambiamenti climatici. Non c’è più tempo da perdere». Sul Lago dei Tre Comuni era presente anche il candidato in coalizione con Morettuzzo di Open Sinistra FVG nelle circoscrizioni di Udine, Pordenone e Trieste Furio Honsell, per ricordare , si lle in una nota di Open: “le battaglie del 2011 insieme a Massimo Moretuzzo per la difesa del bene comune dell’acqua. Per ribadire l’impegno alla tutela del Lago di Cavazzo e la necessità di politiche incisive per il risparmio idrico, l’efficientamento degli acquedotti e la costruzioni di acquedotti duali; per una politica agricola e industriale meno idrovora rispetto a quella attuale. L’acqua è un bene pubblico fondamentale, solamente se viene mantenuta tale può essere gestita senza lasciare nessuno indietro”.