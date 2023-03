Udine: A Palazzo Antonini in mostra le “Letterbugs” di Bill Moran

Inaugurata a Udine stamane, nel secondo atrio di Palazzo Antonini, la mostra d’arte “Types Of Insects – Letterbugs by Bill Moran” che riunirà, fino al 22 aprile, una selezione di opere del graphic designer e tipografo statunitense Bill Moran. Direttore artistico emerito dell’Hamilton Wood Type & Printing Museum (Two Rivers, Stati Uniti) e docente di Storia della stampa e tipografia all’Università del Minnesota, da tempo Moran mette in relazione il mondo tipografico con quello degli insetti creando “Letterbugs” (www.letterbugs.net), opere conosciute a livello internazionale. 24 di queste – in prestito per gentile concessione della Tipoteca Italiana (Cornuda) – resteranno esposte al pubblico a Palazzo Antonini fino al 22 aprile. Con il suo progetto l’artista ha unito, in modo “giocoso”, due sue passioni: l’estetica dei caratteri tipografici e la biodiversità del mondo degli insetti. Ogni Letterbug nasce da un utilizzo manuale di caratteri mobili, inchiostri e stampa.

Moran ha presentato la sua mostra nel corso di un incontro organizzato nella Sala Gusmani di Palazzo Antonini, dal titolo “Letterbugs. An Unlikely Interplay between Crawling Creatures and a Cast of Characters”. Durante l’evento l’artista ha anche invitato i partecipanti a creare le proprie “creature tipografiche” tramite un’applicazione digitale, disponibile al seguente link: https://umn-hogd.github.io/letterbugs.github.io/letterbugs/index.html

La mostra, patrocinata anche dalla Scuola Superiore dell’Università di Udine, è stata inaugurata nell’ambito del convegno “Faites vos jeux. Gioco e spazio nei testi e dei testi” del Corso di dottorato in Studi linguistici e letterari delle Università di Udine e Trieste. Avviato oggi e in programma fino a venerdì 24 marzo a Palazzo Antonini (Via Petracco 8, Sala Gusmani) e a Palazzo Florio (Via Palladio 8, Sala Florio), il convegno riunisce docenti, studenti e ricercatori ed è aperto a tutti gli interessati. Per maggiori informazioni si rimanda al sito ufficiale: https://sites.google.com/view/giocoudine2023