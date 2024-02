Proteggere la fauna selvatica per salvaguardare il nostro futuro: il significato della Giornata Mondiale della Natura. Proteggere la fauna selvatica è cruciale per garantire il nostro futuro. Gli animali e le piante selvatiche hanno un valore fondamentale e contribuiscono all’equilibrio dell’ecosistema in molti modi, dall’aspetto ecologico a quello economico. La Giornata Mondiale della Natura, celebrata il 3 marzo di ogni anno, ci offre l’opportunità di riflettere sull’importanza della conservazione della biodiversità. È un momento per sensibilizzare sulle minacce che la fauna selvatica affronta a causa delle attività umane e per promuovere azioni concrete per proteggerla. La crescita demografica e l’urbanizzazione hanno devastato gli habitat naturali, mettendo numerose specie sull’orlo dell’estinzione. Promuovere la biodiversità attraverso iniziative educative e creative è essenziale per aumentare la consapevolezza sull’importanza della conservazione della fauna selvatica. È responsabilità di tutti proteggere gli habitat naturali, ridurre l’inquinamento e promuovere la sostenibilità. In occasione della Giornata Mondiale della Fauna Selvatica, è fondamentale riflettere sulle azioni necessarie per invertire la tendenza all’estinzione delle specie e garantire un futuro sano per il nostro pianeta.

Fabio Rabak Coordinatore regionale Fvg PAI (Partito animalista)