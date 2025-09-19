Giovedì prossimo sbarca a Bruxelles la petizione europea per la tutela del fiume Tagliamento

La storia del Friuli è piena di grandi opere dannose foriere di grandi tragedie, basti ricordarne una per tutte, quella diga sul Vajont che provoco morte e distruzione. Oggi ad essere a rischio è il più naturale dei grandi fiumi alpini, il Tagliamento, minacciato da interventi antropici che non solo non metteranno in sicurezza dalle alluvioni ma ne altereranno la dinamica naturale, con gravi conseguenze a monte e a valle. Nel mirino in particolare la cosiddetta “traversa laminante” e tutte le procedure anomale tese ad ottenere ingenti risorse pubbliche per una soluzione decisa a priori, senza reali approfondimenti tecnici, ma soprattutto pericolosa ed inefficace.

Quello che non è accettabile è che l’imposizione arriva dall’alto, da chi invece avrebbe il compito di salvaguardare il bene comune e non di piegarlo, magari involontariamente, ad interessi rapaci ma certamente con lo scopo, ben poco nobile, di raggranellare voti o salvaguardare un proprio feudo elettorale. Di questo si è parlato questa mattina nel corso della conferenza stampa di presentazione della petizione europea per la tutela del fiume Tagliamento, presentata all’attenzione della Commissione per le petizioni del Parlamento europeo dal Comitato per la vita del Friuli rurale. L’incontro promosso dalla Consigliera regionale Pompea Maria Rosaria Capozzi (Gr. Misto – Movimento 5 Stelle) e dal Consigliere regionale Furio Honsell (Gr. Misto – Open Sinistra FVG) ha visto l’esposizione dei prossimi passaggi dell’iter d’esame, a partire dall’audizione ufficiale dei promotori a Bruxelles, prevista per giovedì prossimo 25 settembre 2025 in sessione plenaria.

Quello che è apparso chiaro, attraverso le parole dei rappresentanti dei Comitati capitanati da Alvedis Tibaldi e dai tecnici che hanno preso la parola, è che solo soluzioni basate sulla natura e non la cementificazione permettono di ripristinare gli habitat naturali e contemporaneamente di ridurre il rischio alluvioni. Diversamente, opere raffazzonate, tecnicamente sbagliate e imposte magari solo per giustificare spese milionarie, sono in disprezzo di chi ne subirà prima e di più l’impatto e soprattutto mettono da subito a rischio il nostro patrimonio naturale, storico e culturale. Del resto che il territorio violentato si trasformi rapidissimamente, mostrandosi sempre più fragile, è cosa nota, sotto gli occhi di tutti ed è fondamentale che una realtà ancora vergine, patrimonio non solo del Friuli ma dell’intera Europa, resti tale. Le speculazioni di chi finge di occuparsi dei problemi facendo promesse a vuoto e cerca, anziché trovare soluzioni condivise, di mettere territori contro territori, nasconde solo la volontà di attuare le politiche e le scelte di sempre. Scelte che tutelano gli interessi di pochi e che rischiano di spingere nel baratro. Per questo, quello che è partito oggi è davvero “Un vigoroso grido d’allarme” sul quale non si può non schierarsi. Del resto questa battaglia di civiltà ha già, non a caso, suscitato l’interesse delle istituzioni di Bruxelles. Nel corso dell’incontro è stato però anche giustamente puntualizzato che “la prioritaria sicurezza delle popolazioni rivierasche dai rischi alluvionali può e deve essere perseguita senza ricorrere alla realizzazione di opere impattanti per il territorio ma, soprattutto, completando quelle già previste e finanziate nell’area di Latisana”. All’incontro oltre ai già citati consiglieri regionali Capozzi (MoVimento 5 Stelle) e Honsell (Open Sinistra Fvg), era presente in remoto l’europarlamentare pentastellata Valentina Palmisano. L’incontro è stato articolato intorno ai molteplici elementi inseriti nella petizione europea per la tutela del fiume Tagliamento, presentata all’attenzione della Commissione per le petizioni del Parlamento europeo dal Comitato per la vita del Friuli rurale. “Abbiamo sostenuto convintamente la petizione in quanto passaggio fondamentale – ha spiegato Capozzi – per dare forza alle richieste del territorio in materia di sicurezza idraulica e tutela ambientale lungo il Tagliamento. Ora attendiamo fiduciosi l’evolversi del procedimento. Attraverso questa petizione viene doverosamente attenzionato il Parlamento europeo per garantire visibilità alle richieste del Comitato, chiedendo di garantire che gli interventi vengano realizzati in maniera sostenibile e rispettosa dell’ambiente, evitando opere invasive di sbarramento che non saranno neppure risolutive. Ribadiamo ancora una volta che vanno completate, innanzitutto, le opere finanziate e non ancora concluse a Latisana”.

“L’Europa va ripetendo ormai da tempo – spiega Honsell – che le problematiche dei fiumi con ritorni lunghi vanno gestite utilizzando tecniche nature based e non certamente attraverso opere faraoniche. Speriamo che la sapienza collettiva, espressa dai comitati che portano in Europa questa petizione, possa contrastare l’arrogante insipienza di chi ci governa in Regione. L’Esecutivo dovrebbe infatti occuparsi in primo luogo delle emergenze annuali derivanti dai mutamenti climatici, temi sui quali è invece inerte”.

L’europarlamentare Palmisano, figura che ha patrocinato in prima persona la presentazione della petizione davanti alla Commissione europea, ha confermato in videoconferenza la sua massima attenzione “nei confronti delle istanze che arrivano direttamente dal territorio, perché la petizione non è un atto formale, ma uno strumento di democrazia partecipata che permette ai cittadini di essere protagonisti. Personalmente – ha evidenziato – ho apprezzato le approfondite competenze tecniche che vengono messe a disposizione. Portare la voce del Tagliamento a Bruxelles significa chiedere all’Europa di affermare un principio chiaro: la sicurezza dei cittadini e la tutela dell’ambiente devono procedere insieme, senza alcun compromesso”.

FF