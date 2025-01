Gradisca d’Isonzo celebra il Giorno della Memoria 2025

L’Amministrazione Comunale di Gradisca d’Isonzo si unisce al ricordo collettivo per l’80° anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau, luogo simbolo del dramma della Shoah e della tragedia dell’umanità intera. Questa ricorrenza rappresenta un’occasione fondamentale per rinnovare l’impegno della comunità verso la memoria storica di quella che è stata l’occupazione nazifascista e per sensibilizzare nuove generazioni sui pericoli dell’odio, del razzismo e dell’intolleranza.

Gradisca d’Isonzo ha una tradizione consolidata nell’onorare il Giorno della Memoria. Già nel 1993, sotto l’amministrazione del sindaco Gianni Fabris e con l’assessore alla cultura Luciano Alberton, la città fu tra le prime in Italia a istituzionalizzare questa importante giornata, anticipando l’ufficializzazione a livello nazionale. Da allora, l’Amministrazione si è impegnata con costanza nell’organizzazione di eventi commemorativi per onorare le vittime della Shoah e promuovere una riflessione profonda sui tragici avvenimenti del passato.

Lunedì 27 gennaio

Alle ore 09.00, presso il Cimitero Ebraico di Via dei Campi, si terrà una cerimonia commemorativa con la deposizione di una corona di alloro in memoria delle vittime della Shoah. La cerimonia vedrà la partecipazione del Sindaco Alessandro Pagotto, della Polizia Comunale con il gonfalone cittadino, di una rappresentanza delle associazioni locali, degli studenti delle scuole cittadine e dei membri della Comunità Ebraica.

Alle ore 18.00, presso Casa Maccari, si svolgerà l’incontro/conferenza multimediale intitolato “In cammino tra le ombre – Un percorso nei luoghi della Shoah in Italia”. L’evento, moderato dal dott. Alessandro Cattunar, presidente dell’Associazione Quarantasettezeroquattro, vedrà la partecipazione della dott.ssa Chiara Becattini, autrice del libro “La memoria dei campi” (Giuntina, 2022). Durante la serata saranno presentate riflessioni e indagini fotografiche contemporanee sui luoghi della memoria della Shoah in Italia.

Mercoledì 29 gennaio

Alle ore 08.30, presso il Teatro Nuovo, si terrà un evento dedicato alle scuole, con l’Assemblea d’Istituto dell’ISIS Brignoli. Durante l’incontro sarà proiettato il film “La zona di interesse”, scritto e diretto da Jonathan Glazer, vincitore di due premi Oscar. Il film, della durata di 120 minuti, sarà introdotto dal Presidente di ANED Ronchi dei Legionari, Libero Tardivo, e dalla prof.ssa Chiara Fragiacomo per ANPI, che contestualizzeranno storicamente il tema trattato.

Questa importante ricorrenza, riconosciuta a livello internazionale, rappresenta un momento di profonda riflessione e sensibilizzazione, per ricordare il dramma della Shoah e ribadire l’impegno collettivo contro ogni forma di discriminazione e intolleranza.

Partner e collaborazioni

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con la sezione ANPI di Gradisca, ANPI Provinciale, ISIS BEM Tecnico Agrario Brignoli, Regione Friuli Venezia Giulia e l’Associazione Quarantasettezeroquattro.

L’Amministrazione Comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare alle iniziative in programma per condividere insieme un momento di memoria e impegno civile. Un ringraziamento particolare va al Servizio Cultura del Comune di Gradisca per il prezioso supporto nell’organizzazione delle attività.