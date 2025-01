Honsell: grave e pericolosa la proposta della lega di far uscire l’Italia dall’Oms

“Le dichiarazioni della Lega-Salvini sul futuro disegno di legge per far uscire l’Italia dall’Organizzazione Mondiale della Sanità sono gravissime e molto pericolose e il Presidente Fedriga dovrebbe prenderne le distanze subito. Questa proposta non solo mina profondamente le fondamenta di una cooperazione sanitaria internazionale indispensabile per affrontare sfide globali come le emergenze sanitarie e la sorveglianza epidemiologica, ma sconfessa anni di lavoro svolto da tante città del FVG e della stessa Regione nella promozione della salute e della prevenzione. Questi sono i pilastri dell’OMS e la partecipazione, che data da prima di Fedriga, del FVG nella rete Regions for Health non può essere liquidata in modo così irragionevole. Si tratta di un gesto irresponsabile, che rischia di isolare il nostro Paese e compromettere la capacità di proteggere la salute dei cittadini italiani” ha dichiarato Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG.

“La pandemia di Covid-19 ci ha insegnato che nessun Paese può affrontare da solo minacce sanitarie di questa portata. Distruggere i ponti con un’organizzazione come l’OMS, che rappresenta un faro nella promozione della salute globale, significa mettere in pericolo la sicurezza sanitaria dell’Italia. È un gesto che si inserisce in una narrativa populista pericolosa, già vista negli Stati Uniti con l’amministrazione Trump, ma che ora rischia di trovare eco nel nostro Paese” ha proseguito Honsell.

Honsell, che ha fatto parte del Political Vision Group del WHO European Network “Healthy Cities”, ribadisce quanto sia cruciale il ruolo dell’OMS: “Rinunciare alla partecipazione italiana significherebbe non solo privarsi di un’importante rete di conoscenze, risorse e ricerca, ma anche tradire il principio di solidarietà internazionale, che è essenziale per tutelare la salute nel mondo che corre.”

“In un contesto globale caratterizzato da continue minacce sanitarie e dalla necessità di risposte rapide e coordinate, l’Italia deve rafforzare il proprio ruolo all’interno delle istituzioni internazionali, non smarcarsene. Questa proposta della Lega non è solo un atto miope e ideologico, ma anche una seria minaccia alla salute pubblica e alla credibilità del nostro Paese sul piano internazionale.” ha concluso Honsell.