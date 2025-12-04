Honsell (Open) propone nuovamente emendamento per emergenza freddo in regione

“È vergognoso che, pur essendo a conoscenza che ci sono persone richiedenti asilo che vivono in condizioni precarie negli edifici abbandonati di Porto Vecchio a Trieste, ci si ricordi di loro solamente per uno sgombero, e poi si scopra che una persona è morta per le condizioni di vita. Questa settimana il bilancio è di 4 morti tra i giovani migranti per il freddo (2 a Udine, 1 a Pordenone, e adesso un giovane algerino a Trieste). Quando ero sindaco a Udine provvedevamo dei ripari per tutti, per l’emergenza freddo. Oggi evidentemente ciò non avviene più. Anche l’anno scorso durante la manovra di stabilità di fine anno avevamo proposto un emendamento proponendo la realizzazione di adeguati spazi temporanei d’accoglienza per il periodo invernale, al fine di salvaguardare la salute e la vita delle persone senza fissa dimora e delle persone migranti presenti nel territorio regionale. L’emendamento fu bocciato. Intendiamo ri-proporlo anche quest’anno durante la finanziaria 2026 in discussione la prossima settimana. Auspichiamo che non prevalga di nuovo, anche quest’anno, la logica della crudeltà. Ricordiamo che questi migranti, oggi costretti a queste condizioni di vita, sono poi i lavoratori che rendono ricca la nostra regione con il loro lavoro nelle aziende agricole, nella cantieristica e nelle industrie.”

Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG.