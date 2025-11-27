Note Nuove 2025-2026 Area Open Project. Lunedì 1 dicembre 2025 al Teatro Palamostre di Udine

Un viaggio potente e visionario tra le sonorità originarie degli Area attraverso brani che hanno fatto la storia del progressive italiano, impreziositi da nuovi arrangiamenti e parti inedite.

Il concerto celebra e rinnova l’eredità musicale degli Area, storica formazione simbolo della sperimentazione italiana. A cinquant’anni dalla pubblicazione del loro primo album, Arbeit Macht Frei (1973), Patrizio Fariselli – membro fondatore e autore – guida Area Open Project in un’inedita esecuzione integrale di questo capolavoro del progressive.

Brani come Consapevolezza, L’abbattimento dello Zeppelin, Le labbra del tempo e 240 km da Smirne tornano dal vivo dopo decenni, con nuovi arrangiamenti e preziose parti inedite mai pubblicate. Accanto a queste pagine storiche, il concerto propone anche i successi più noti del repertorio degli Area – Luglio, Agosto, Settembre (nero), Cometa Rossa, L’elefante Bianco – insieme a composizioni recenti, per un viaggio musicale tra memoria e innovazione.

Un’occasione unica per riscoprire l’energia e la forza visionaria di un gruppo che ha segnato la storia della musica italiana.