Il 5/6/7 luglio, Festa in Quartiere Di Giusto Aurora (Sport e Inclusione)

Le associazioni delle Rete Aurora, unitamente all’associazione sportiva Rugby Udine organizzano la prima festa popolare del Quartiere di Udine Est, noto negli anni ottanta come Bronx per la sua originale subcultura diventata un punto di riferimento e un marchio d’identità , una sorta di underground cittadino, che per molti anni ha caratterizzato questo vasta area della città. Sviluppato tra gli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso, il quartiere ha attratto inizialmente persone provenienti da varie parti della città o da altre zone d’Italia, successivamente diventato residenza anche per cittadini stranieri. Oggi sono circa quattromila gli abitanti che vivono questo quartiere conosciuto prima come Via Riccardo Di Giusto e poi, a seguito di un concorso tra i cittadini, nominato quartiere Aurora. Il quartiere, dalla sua costituzione ad oggi, è stato e continua ad essere oggetto di intervento di più progettualità sociali, di tipo discreto, puntuale ma, purtroppo, tra loro spesso scollegate che non hanno contribuito poi molto a rafforzare la coesione sociale e la partecipazione attiva dei suoi cittadini nella costruzione di una “comunità” attiva e coesa.

Obiettivo della Rete Aurora, è quello di dare continuità a quanto fin qui oggi avviato, e si propone come collante tra le realtà attualmente impegnate nel favorire i percorsi di coesione sociale tra i suoi cittadini e, restituire loro, anche attraverso i costituendi Consigli di Quartiere partecipati, protagonismo e progettualità sociale.

Il programma prevede, accanto allo sport e alle proposte musicali e culinarie, quattro incontri a cui sono state invitate le Istituzioni laiche e religiose, le associazioni sportive, i rappresentanti delle varie realtà sociali, i cittadini tutti.