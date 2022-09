Il Capitano Mattone ha assunto il comando della Compagnia Carabinieri di Udine

Il Capitano Jacopo Mattone, 33enne originario di Roma, ha assunto oggi il comando della Compagnia Carabinieri di Udine, sostituendo il Magg. Romolo Mastrolia, destinato ad un incarico presso il Comando Generale dell’Arma.

Mattone, sposato e padre di una bambina, dopo aver studiato presso la Scuola Militare “Teulié” di Milano, ha frequentato il 190° corso dell’Accademia militare di Modena, conseguendo la laurea in giurisprudenza.

Ha prestato servizio come Comandante di Plotone prima presso la Compagnia di Intervento Operativo del Reggimento Lombardia a Milano e poi presso il 2° Squadrone del 4° Reggimento CC “a cavallo” di Roma.

Nell’organizzazione territoriale dell’Arma, ha comandato il NOR della Compagnia CC di Cerignola (FG), dove ha ottenuto un Encomio semplice ed uno solenne per altrettante indagini di polizia giudiziaria in tema di reati contro la persona e contro il patrimonio.

A Udine giunge da Schio (VI), dove ha comandato per 4 anni la locale Compagnia.